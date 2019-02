Muszyna. Powstaje Ogród Magiczny ze stawem i wolierami dla ptaków [ZDJĘCIA]

Ogrody Sensoryczne to jedna z największych atrakcji Muszyny. Rocznie odwiedzają je tysiące turystów, którzy cenią sobie możliwość spacerowania alejkami, a wiosną i latem przebywania w otoczeniu różnego gatunku roślinności.

Niedawno teren na Zapopradziu wzbogacił się o nową część, czyli Ogród Baśni i Legend. Jest tam m.in. chatka młynarza, suchy strumyk z kołem młyńskim oraz chatka czarownicy. Pod koniec października, a nawet wcześniej przybędzie atrakcji. Przygotowywane są Ogrody Magiczne.

- Widać już zarys stawu, który zostanie stworzony oraz pawilonu, gdzie swoje miejsce znajdą woliery z egzotycznym ptactwem - mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny. - Choć mamy jeszcze dużo czasu do zakończenia inwestycji, to będziemy sukcesywnie oddawać do użytku jej poszczególne elementy.

Powstaje staw z ptasią wyspą i molo spacerowym. Z nich będzie można podziwiać łabędzie, kaczki i różnego rodzaju ptactwo wodne, które w szuwarach będzie mieć stworzone idealne warunki lęgowe. Nieopodal stanie pawilon z zapleczem sanitarnym, z którego również będzie można obserwować wodne ptactwo. Jednak jego największą atrakcją będą woliery z ptakami.

- Chcemy umieścić tak gatunki barwne, cieszące oko, jak pawie i bażanty. Nie będzie można ich dokarmiać czym popadnie - zastrzega Golba. - Przygotujemy specjalny pokarm, dostępny dla turystów za opłatą. Kto będzie chciał, to z tego skorzysta.

Teren uzupełni kilka mniejszych ogrodów tematycznych: antyczny, nowoczesny, grecki, angielski i francuski ze specjalnie dobraną roślinnością.

Przygotowywany jest również deptak, który poprowadzi wzdłuż brzegu Popradu od mostu na Zapopradziu aż na koniec Ogrodów Sensorycznych.

- Będzie on przypominał promenadę wzdłuż brzegu potoku Grajcarek w Szcza-wnicy, ale u nas turyści po drodze będą mieć zdecydowanie więcej atrakcji - przekonuje burmistrz Muszyny. - Spacer stanie się okazją do podziwiania pięknych widoków, które otaczają nas z każdej strony. Po wejściu na wieżę mamy podgląd na Słowację, Muszynę, pasmo Jaworzyny Krynickiej, a przy dobrej pogodzie nawet na Tatry.

Koszt realizowanej inwestycji to prawie 7 mln zł. Gmina pozyskała jednak dofinansowanie w wysokości 75 proc. wartości zadania z funduszy europejskich.

