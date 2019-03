Muszyna. Turniej gier planszowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia [ZDJĘCIA]

W V Turnieju Gier Planszowych w Muszynie brał udział Antoni Koszyk, wicestarosta nowosądecki, który przyglądał się zmaganiom zawodników. Podkreślał, że turniej ten cieszy się wielkim powodzeniem.

– Gry pozwalają rozwijać wyobraźnię, kształtować umiejętność pracy w zespole i ułatwiają rozmawianie o emocjach. Pomagają łatwiej znosić porażki i cieszyć się wygraną i są doskonałym lekarstwem na nudę- mówił wicestarosta nowosądecki.

Turniej gier planszowych świetna metoda spędzania wolnego czasu, zaznaczyła Maria Żuchowicz, dyrektor POW w Muszynie.

- Tego typu rozrywka stanowi okazję do poznawania nowych osób i spotkań z przyjaciółmi, co doskonale wpływa na obniżenie stresu. Gry planszowe rozwijają również funkcje poznawcze, co jest niezmiernie ważne w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych- dodała Maria Żuchowicz.

