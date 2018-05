Gościem Tomasza Dereszyńskiego jest Agnieszka Adamczewska, młoda krew w polskim show biznesie. Właśnie ukazał się jej pierwszy singiel i wideoklip do niego pt. "Na wszystko przyjdzie czas", który stał się hitem na listach przebojów. - Ta piosenka jest odzwierciedleniem mnie samej, mojej duszy, wszystkiego, co przeżywam - opowiada w MUZOtoku. Artystka opowiada też o swoich zainteresowaniach pozamuzycznych, gdzie kręcono jej wideoklip? na kim muzycznie się wzoruje? Jak przyznaje, uwielbia Śląsk. Na koniec musi zaliczyć MUZOtokowy test: siedem pytań do gościa programu. Jak jej poszło? Zapraszamy do oglądania. Więcej muzycznych materiałów na www.polskatimes.pl/kultura/muzotok/.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.