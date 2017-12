Kombi przez jedno "i" - jak zaznacza założyciel i lider grupy Sławomir Łosowski, było gościem programu MUZOtok. Sławek i wokalista Zbyszek Fil są już gotowi do koncertu sylwestrowego w Zakopanem. - To fantastyczna impreza. Bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni do zagrania - mówi Sławek Łosowski. Przy okazji zdradza, że Kombi zagra stare hity. - Na pewno będzie "Słodkiego, miłego życia" - dodaje, nie zdradzając całego repertuaru na koncert sylwestrowy. Wokalista grupy Zbyszek Fil wspomina w MUZOtoku swoje początki w tej popularnej od ponad 40 lat grupie. - Wiadomo, było ciekawie choć nerwowo, ale już się zadomowiłem w Kombi - przyznaje Tomaszowi Dereszyńskiemu. - Wcale nie musiałem się uczuć słów piosenek, ja się na nich wychowałem - dodaje Fil.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.