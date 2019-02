Muzyczni skandaliści, o których świat nie zapomni. Gwiazdy rocka z bujnym, imprezowym życiorysem

The Rolling Stones i ich pierwsze skandale

Muzyka rockowa narodziła się na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku. To wtedy dojrzewali i zaczęli wchodzić na sceny muzyczne protoplaści hasła "sex, drugs & rock'n'roll". Do agresywnej i zbuntowanej muzyki wizerunek niegrzecznych chłopców pasował idealnie, a trzeba pamiętać, że świat wtedy był inny. Keith Richards oraz Mick Jagger z The Rolling Stones urodzili się w czasie II wojny światowej i dorastali w bardzo konserwatywnej rzeczywistości. Muzycy swoimi fryzurami i rozczochranymi włosami wywoływali poruszenie i zgorszenie starszego pokolenia. To, co dzisiaj dla nas jest normalne, kilka dekad temu było nie do pomyślenia. Kolejne lata przynosiły liczne skandale z narkotykami oraz seksem w tle.

W 2018 roku, muzycy po siedemdziesiątce, ruszyli na kolejną trasę koncertową. The Rolling Stones odwiedzili również Polskę, 8 lipca 2018 roku wystąpili na Stadionie Narodowym.

Muzyczni skandaliści, którzy zszokowali świat

Trzeba pamiętać, że przed Stonesi pojawiły się już inne barwne postacie, jak Elvis Presley, Johnny Cash czy Chuck Berry, który na swoim koncie miał wiele ekscesów. Co łączy całą trójkę? Słabość do alkoholu i używek, które tak pokochali muzycy rockowi. Cała trójka jest dzisiaj ikoną gatunku, a niepoprawne zachowanie na szczęście nigdy nie zaszkodziło ich muzycznej karierze.