Świat rock'n'rolla od lat przepełniony jest skandalami. Największe rockowe ekscesy mimo upływu lat wzbudzają zainteresowanie i nawet te zdementowane z czasem zaczęły żyć swoim życiem. Rock'n'rollowe życie jest pełne wrażeń. Przywołujemy skandale największych klasyków tego gatunku.

The Rolling Stones i ich pierwsze skandale

Muzyka rockowa narodziła się na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku. To wtedy dojrzewali i zaczęli wchodzić na sceny muzyczne protoplaści hasła "sex, drugs & rock'n'roll". Do agresywnej i zbuntowanej muzyki wizerunek niegrzecznych chłopców pasował idealnie, a trzeba pamiętać, że świat wtedy był inny. Keith Richards oraz Mick Jagger z The Rolling Stones urodzili się w czasie II wojny światowej i dorastali w bardzo konserwatywnej rzeczywistości. Muzycy swoimi fryzurami i rozczochranymi włosami wywoływali poruszenie i zgorszenie starszego pokolenia. To, co dzisiaj dla nas jest normalne, kilka dekad temu było nie do pomyślenia. Kolejne lata przynosiły liczne skandale z narkotykami oraz seksem w tle.



Dziś muzycy, którzy są już po siedemdziesiątce grają kolejną trasę koncertową i zagoszczą również w naszym kraju. Czwarty koncert The Rolling Stones w Polsce odbędzie się 8 lipca na Stadionie Narodowym.



Muzyczni skandaliści, którzy zszokowali świat

Trzeba pamiętać, że przed Stonesi pojawiły się już inne barwne postacie, jak Elvis Presley, Johnny Cash czy Chuck Berry, który na swoim koncie miał wiele ekscesów. Co łączy całą trójkę? Słabość do alkoholu i używek, które tak pokochali muzycy rockowi. Cała trójka jest dzisiaj ikoną gatunku, a niepoprawne zachowanie na szczęście nigdy nie zaszkodziło ich muzycznej karierze.



Guns n' Roses - najniebezpieczniejszy zespół świata

Londyńskie The Rolling Stones przetarło szlaki dla następnych, którzy zrobili kolejny krok do przodu w stylu bycia. Ozzy Osbourne odgryzający głowę nietoperza, a potem Axl Rose i jego Guns N' Roses, które budziło ekscytacje u publiczności nie tylko swoimi ponadczasowymi utworami, ale również wizerunkiem dzikiej watahy. Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin oraz Steven Adler stworzyli zespół, który pełnymi garściami czerpał ze złych nawyków świata rock'n'rolla. Dzisiaj ta wataha wróciła, ale już bez ciężaru uzależnień oraz mądrzejsza o życiowe doświadczenia. Koncert Guns N' Roses w Polsce odbędzie się 9 lipca na Stadionie Śląskim i mimo upływu lat i uspokojenia fani liczą na niezwykłe rockowe show.



Tym sposobem w dwa dni w Polsce zagrają koncerty wielcy skandaliści muzyki rockowej. Zapowiadają się dwa wyjątkowe dwa dni dla polskich fanów muzyki rockowej.



Polscy rockowi skandaliści – Lady Pank, Oddział Zamknięty

W Polsce nigdy nie brakowało rockowych szaleńców. W latach 80. na polskich scenach wielką popularność zdobyły zespoły Lady Pank oraz Oddział Zamknięty. Hotele bały się przyjmować muzyków, a polscy rock'n'rollowcy żyli wbrew powszechnej szarości PRL-u. Pierwszy wokalista Oddziału, Krzysztof "Jary" Jaryczewski w efekcie zbyt rock'n'rollowego trybu życia stracił głos i pogrążył się na wiele lat w alkoholowym uzależnieniu. Dziś jest czysty i próbuje odbudować swoją pozycję na rynku muzycznym,



Osobami wyróżniającymi się na polskiej scenie był Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz z Lady Pank – nie przez przypadek często nazywanych polskimi Stonesami. Obydwaj mają na swoim koncie ogromne skandale. Lady Pank mimo długiego stażu nadal cieszy się ogromną popularnością w całym kraju i ostatnio nagrali ponownie swój kultowy debiut, z którego sześć utworów jako jedyne w historii były notowane na Liście Przebojów Trójki. Na nowym albumie Lady Pank można usłyszeć w wielkich hitach takich wokalistów jak Katarzyna Nosowska, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Piotr Rogucki, Lech Janerka, Tomaszek Organek, Krzysztof Zalewski czy wokalista Perfectu, Grzegorz Markowski. Lady Pank to nie tylko skandale, ale również niezapomniane piosenki, które zapewniły muzykom szacunek kolegów z branży.



Sprawdź TOP 9 skandalistów, o których świat nie zapomni

