Myślisz o karierze w handlu? Zapraszamy na Dni Kariery 2019!

Kaufland jest głównym partnerem Dni Kariery – wydarzenia organizowanego przez AIESEC, jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich. W tym roku targi pracy, praktyk i staży studenckich zaplanowano w dziewięciu miastach w całej Polsce, w tym w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach czy Poznaniu.

Dni Kariery cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników już od wielu lat. To doskonała okazja do tego, aby zaplanować swoją ścieżkę kariery i postawić pierwsze kroki w życiu zawodowym. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż coraz więcej młodych talentów planuje związać swoją przyszłość z branżą handlową. Podczas pierwszego tegorocznego spotkania w Łodzi nasze stoisko odwiedziło blisko 500 kandydatów zainteresowanych rozwojem w sieci Kaufland – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland.

Ogólnopolskie targi Dni Kariery są okazją zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców, którzy mają sposobność poznać wzajemne oczekiwania i możliwości współpracy. Na stoisku sieci Kaufland studenci i absolwenci uczelni mają szansę m.in. porozmawiać ze specjalistami, którzy na co dzień działają w branży handlowej i dowiedzieć się, jak wyglądała ich początkowa kariera, poznać ich doświadczenie, a także specyfikę samego handlu.

Nasza sieć to dynamicznie rozwijający się pracodawca na polskim rynku. Oferujemy nie tylko pracę w sprzedaży, ale także w obszarach takich jak logistyka, sprzedaż, nieruchomości, finanse, księgowość, IT, zakup, marketing, a także HR. Na Dniach Kariery poszukujemy talentów – młodych, energicznych i otwartych ludzi, którzy chcą się rozwijać razem z nami. W ubiegłych latach uzyskaliśmy setki aplikacji, z czego kilkadziesiąt osób dołączyło do naszego zespołu – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland.

Oprócz tradycyjnego stoiska, Kaufland jako główny partner wydarzenia, przygotował także specjalną strefę relaksu. Goście mogą w niej odpocząć, poczęstować się świeżymi owocami, wziąć udział w różnych konkursach, a także porozmawiać z rekruterem w swobodnej atmosferze.

Dni Kariery to nie jedyna okazja do poznania specyfiki pracy w międzynarodowej sieci handlowej. Kaufland od wielu lat oferuje stażowy Program Absolwent, w który targi doskonale się wpisują – oferując możliwość odbycia rocznego stażu zarówno w centrali firmy, jak i w marketach na terenie całego kraju. Na targach odwiedzający mogą także dowiedzieć się o ofercie praktyk letnich, trwających od jednego do trzech miesięcy. Dzięki temu osoby chcące łączyć naukę z pierwszymi zawodowymi doświadczeniami, mogą rozwijać swoje umiejętności niemalże we wszystkich obszarach działalności firmy. Więcej informacji na stronie www.kariera.kaufland.pl.

Dni Kariery AIESEC 2019 – terminy kolejnych wydarzeń:

· Warszawa – 12-13 marca – Szkoła Główna Handlowa

· Gdańsk – 14 marca – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

· Lublin – 19 marca – Lubelskie Centrum Konferencyjne

· Toruń – 21 marca – Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

· Kraków – 26 marca – Pawilon Sportowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

· Wrocław – 28 marca – Wrocławskie Centrum Kongresowe

· Katowice – 2 kwietnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

· Poznań – 4 kwietnia – Międzynarodowe Targi Poznańskie Hala nr 6

Targi pracy, praktyk i staży Dni Kariery odbywają się w godzinach 9:00– 16:00.