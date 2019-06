Małopolska. Z rządowego programu skorzysta 700 tys. dzieci

Z rozszerzonego programu 500 plus skorzysta w Małopolsce 680 tys. dzieci. Do tej pory rządowa pomoc trafiała do ok. 350 tys. dzieci w naszym regionie. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać już od 1 lipca 2019 roku.