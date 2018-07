Warszawa, Łódź, Trójmiasto, Wrocław, Olsztyn, Katowice i wiele innych polskich miast. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy do Kostrzyna nad Odrą, gdzie w dniach 2-4 sierpnia odbędzie się Pol’and’Rock Festival, czyli dawny Przystanek Woodstock najszybciej i najsprawniej dostaniemy się specjalnym pociągiem. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów. Dalsza część artykułu poniżej.

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych Pol'and'Rock Festival, "najpiękniejszy festiwal świata", zbliża się wielkimi krokami. W dniach 2-4 sierpnia usłyszymy takie gwiazdy, jak Goo Goo Dolls, Judas Priest, Nocny Kochanek, Lao che czy Arch Enemy.Jak najlepiej dotrzeć na wydarzenie? Jednym z kilkudziesięciu specjalnych pociągów musicRegio spółki POLREGIO. Do Kostrzyna nad Odrą dojedziemy z każdej części Polski. Co ważne, pociąg będzie zatrzymywał się nie tylko w największych polskich miastach, ale także na mniejszych stacjach w całym kraju.Bilety na pociągi kupimy w kasach biletowych, serwisach internetowych, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash. Za przejazd w obie strony zapłacimy od 50 do 160 zł.