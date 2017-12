W Białce Tatrzańskiej pojawią się gangsterzy i prawdziwe kasyno. Wstęp - 600 zł od osoby. W Krakowie można się zdecydować na sylwestra z występami tancerek brazylijskich. 1200 zł od pary.

W górach i w Hollywood



Kosmos z Orłosiem



Noc sylwestrowa w klimacie tradycyjnego polskiego wesela, a nawet w przebraniu za młodą parę? Czemu nie! Na zabawę z tortem weselnym, oczepianami i wyborem Panny Młodej wieczoru zdecydowało się ponad 100 osób (głównie studenci), które będą witać Nowy Rok w Bistro Piast. Wstęp na tę zabawę w akademiku Piast w Krakowie kosztuje 150 zł od osoby, w cenie jest sylwestrowe menu i alkohol bez ograniczeń. O oprawę muzyczną zadba DJ i zarazem wodzirej.Gorące rytmy i menu inspirowane kuchnią karaibską to propozycja krakowskiego hotelu DoubleTree by Hilton. Impreza odbędzie się pod hasłem „Bom dia Brasil” (Dzień dobry Brazylio), wstęp - 1200 zł od pary. Szczególne atrakcje to występy tancerek brazylijskich i możliwość wygrania 4-dniowego pobytu w Rio de Janeiro. Zarezerwowanych zostało ponad 100 miejsc, a ponieważ sala jjest bardzo pojemna, do balowiczów można dołączyć, wykupując wstęp nawet w sylwestra.W wielu innych hotelach w stolicy Małopolski już nie znajdziemy wolnych miejsc na sylwestra. Na przykład od trzech tygodni komplet gości na bal sylwestrowy „Noc z Kleopatrą” (a także 100-procentowe obłożenie, gdy chodzi o noclegi) ma Hotel Kazimierz przy ul. Miodowej. 180 osób wybrało tutejszą zabawę, na której m.in. będzie serwowany Kociołek Faraona czy Misa Ozyrysa... Nie ma już także miejsc na sylwestra w 5-gwiazdkowym hotelu Sheraton Grand Krakow. Za 650 zł od osoby będą się tam bawić goście z całego świata. Większość osób w tym czasie zatrzymuje się w hotelu na 2-3 dni, zwiedzają Kraków, a także jadą do Wieliczki, Auschwitz, Zakopanego.Wszystkie miejsca wyprzedano też na sylwestra w Teatrze Słowackiego - ze spektaklem „Zemsta”, koncertem największych teatralnych przebojów XX w., a także ze wspólnym świętowaniem w kuluarach teatru do 2 w nocy. Bilety kosztowały od 280 do 380 zł, a loża VIP (4 osoby) - 2500 zł.Bal w stylu Jamesa Bonda, impreza a la Hollywood, sylwester z jogą w górach - mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny nie mogą narzekać na brak sylwestrowych atrakcji. I choć do tej najważniejszej nocy w roku pozostało tylko kilka dni, spóźnialscy wciąż mogą zarezerwować miejsca na niektóre imprezy.W Nowym Sączu osoby decydujące się spędzić sylwestra w Miasteczku Galicyjskim muszą się liczyć z wydatkiem rzędu 250 zł od osoby. Za tę cenę będą miały szansę poczuć się przez jedną noc jak ulubiona gwiazda filmu, sportu bądź muzyki, zaś najlepiej przebrane pary mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Nieco taniej, za 220 zł od osoby będzie można zabawić się w znanej sądeckiej restauracji Bohema. Impreza pod hasłem „black and white” to szansa dla pań i panów na zaprezentowanie sylwestrowych kreacji w tych właśnie kolorach. Nieco głębiej do portfela będą musieli sięgnąć wielbiciele imprez glamour w hollywoodzkim stylu. 590 zł od pary to cena, za jaką hotel Beskid oferuje swoim gościom możliwość spędzenia nocy w sądeckiej wersji filmowej stolicy. Na wszystkie te imprezy wciąż są jeszcze wolne miejsca.Także w innych miejscowościach Sądecczyzny możemy liczyć na dobrą zabawę, której granicę wyznacza jedynie fantazja i zasobność naszego portela. Luksusowy Hotel Heron położony nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego przygotował dwie oferty - bal sylwestrowy w cenie 2800 zł od pary oraz dyskotekę w klubie Hangar za 1000 zł. Znacznie taniej będzie można zabawić się np. w ryterskim Zajeździe Pod Zamkiem czy w Starym Domu - odpowiednio za 170 zł i 375 zł.Dużą popularnością cieszą się wyjazdy w góry, i to zarówno na samą sylwestrową noc, jak i na kilka zimowych dni, uwieńczonych sylwestrowym szaleństwem. I choć kilkudniowe pakiety w schroniskach na Wierchomli i Jaworzynie Krynickiej kosztowały odpowiednio 700 i 600 zł, w obu schroniskach nie ma już wolnych miejsc. Wielbiciele górskich wędrówek mogą jednak spędzić sylwestra pod gwiazdami, wystarczy wybrać się na 5-godzinny spacer z PTT szlakiem wiodącym na Jaworzynę Krynicką i Małą Wierchomlę. Koszt wycieczki to 17 i 19 zł od osoby. Natomiast Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla zaprasza na największego sylwestra na stoku w Polsce. Zabawa potrwa do 3 nad ranem, do dyspozycji gości będą punkty gastronomiczne i wyciągi. W Piwnicznej - Zdroju odbędzie się sylwester na łyżwach (60 zł od osoby).Sylwester pod Tatrami można spędzić w bardzo luksusowy sposób. Dla przykładu w zakopiańskim Hotelu Grand Nosalowy Dwór organizowany jest Sylwester Nie z Tej Ziemi, czyli bal w stylu... Kosmosu. Imprezę poprowadzą znani z TV dziennikarze Maciej Orłoś i Karolina Szostak. Trzeba zostać w hotelu minimum 3 noce (koszt to w zależności od pokoju od 460 zł za osobę za noc) i wówczas ma się bal w cenie. Osoba spoza hotelu za wejście na sam bal zapłaci 1250 zł.Z kolei w Białce Tatrzańskiej masę atrakcji dla gości przygotował 4-gwiazdkowy Hotel Bania. Tutaj goście mogli wykupić pobyt w hotelu na minimum 7 dni, wówczas cena za pokój 2-osobowy wynosiła minimum 1100 zł za noc. W cenę wliczony był jednak wstęp na bal. Ten samodzielnie kosztuje 600 zł od osoby. Impreza w Białce będzie utrzymana w klimacie „Prohibicji w Ameryce”. Będą więc gangsterzy, prawdziwe kasyno, a dodatkowo pokazy kulinarne, tancerki burleski i spektakularny pokaz sztucznych ogni o godz. 24. Goście będą tańczyć na 2 parkietach, a karmić ich mają najlepsi kucharze w Polsce.Na Podhalu sylwestra można też spędzić w jednej z setek karczm (wstęp od 200 zł za osobę) lub dyskotek (od 150 zł). Można też przeżyć tę noc na kuligu zakończonym pieczeniem kiełbasy w lesie (od 200 zł za osobę).