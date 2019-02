Nagroda im. Daniela Weimera dla utalentowanych i młodych sportowców

Wsparcie finansowe w kwocie tysiąca złotych otrzyma jeden z naszych obiecujących młodych sportowców. Wybierze go specjalnie powołana kapituła w oparciu o nadesłane zgłoszenia.

Członkiem kapituły będzie prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, liczymy też na starostę Marka Kwiatkowskiego. Wraz z nimi decyzję podejmować będzie kapituła złożona z działaczy sportowych i dziennikarzy.

Pierwszy Mateusz Pomietło

Rok temu laureatem nagrody został dziesięcioletni wówczas Mateusz Pomietło.

Jury pod przewodnictwem kierownik redakcji „Gazety Krakowskiej” Moniki Kowalczyk, w składzie: Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza, Marek Pławiak, starosta nowosądecki, ks. Józef Wojnicki, kapelan Sandecji, ks. Józef Kmak, pasjonat sportów zimowych z Ptaszkowej, Andrzej Kuźma, były piłkarz i trener Sandecji wybierało spośród 16 kandydatów.

Jednogłośnie wybrano młodziutkiego piłkarza Dunajca Mateusza Pomietłę, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. Statuetka oraz czek na tysiąc złotych trafiły w ręce dziesięciolatka z Nowego Sącza.

Dla chłopca była to wielka niespodzianka.

- Mama dopiero w niedzielę powiedziała mi, że wysłała moją kandydaturę. Wygrana jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem - mówił tuż po ogłoszeniu werdyktu podczas ubiegłorocznej Gali Sportowiec Roku 2018 Mateusz Pomietło.

Na pytanie, co trzeba robić, żeby osiągać dobre wyniki, odpowiedział:

- Dużo pracować, czasem nawet sześć dni w tygodniu po dwie godziny. Dodał, że choć piłka nożna jest dla niego bardzo ważna, to nie zaniedbuje szkoły. Na półrocze w SP nr 2 osiągnął średnią 5,27.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy od 5 lutego

Zachęcamy wszystkie sądeckie kluby sportowe do proponowania swoich kandydatów do stypendium. Zgłaszać ich mogą też rodzice, szkoły czy koleżanki i koledzy z klubów. Czekamy na nominacje do 20 lutego włącznie pod adresem: monika.kowalczyk@gk.pl oraz r.szurek@gk.pl i pod adresem: ul. Jagiellońska 16, 33-300 Nowy Sącz. Nie zapomnijcie o uzasadnieniu.