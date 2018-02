Nagroda Nobla dla Owsiaka i WOŚP? Jak informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do Komitetu Noblowskiego zgłosił ją prof. Adam Grzegorczyk, rektor warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji.

WOŚP podkreśla, że już samo znalezienie się w tym gronie to niesamowita nobilitacja. Nominacja do nagrody Nobla to zaszczyt.- Jesteśmy bardzo wdzięczni! Ta nominacja, w naszym odczuciu, to uhonorowanie 25-letniego zaangażowania w ideę WOŚP milionów ludzi – organizatorów, sztabów, wolontariuszy i darczyńców. Wielokrotnie z radością mówiliśmy o tym w czasie minionego Finału – gra z nami już kilka pokoleń, w to co robimy angażuje się większość Polaków, odnosimy wielkie sukcesy w medycynie i przede wszystkim - jednoczymy naszych rodaków już od ćwierćwiecza - czytamy na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Pokojową nagrodę Nobla przyznano już 97 razy. Nagroda dla organizacji to nic nowego. Trzy razy dostał ją Międzynarodowy Czerwony Krzyż, a dwa razy - Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Dwa lata temu - w 2015 roku nagrodę przyznano Tunezyjskiemu Kwartetowi na Rzecz Dialogu Narodowego.