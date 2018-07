Dla wielu lista wakacyjnych atrakcji kończy się na Open'erze, Woodstocku, Audioriverze czy parawanie na plaży we Władysławowie. W cieniu wielkich festiwali pozostają małe imprezy, które nierzadko dostarczają więcej frajdy, niż masowe wydarzenia komercyjne. Przejdź do artykułu poniżej, by zobaczyć jakie nietypowe imprezy odbędą się jeszcze w tym miesiącu.

1. Toruń – Pokaz walk samurajów

2. Bibianna - Mistrzostwa Świata w udawaniu gry w piłkę nożną

3. Pruszcz Gdański – Pokaz umiejętności ptaków drapieżnych

4. Kraków – Zamknij oczy i rysuj

5. Lublin – Warsztaty deskorolki

6. Łódź – Kiermasz płyt winylowych

7. Łódź - Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie

8. Kielce - Classic & Youngtimer Show 2018

9. Katowice – Zwiedzanie "Spodka"

10. Augustów - XXIII Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym

14 lipca na toruńskiej starówce odbędzie się prezentacja walk na japońskie miecze. Pokaz poprzedzi wykład, w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą zgromadzeni zgłębią swoją wiedzę na temat historii samurajów. Następnie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego uczestnicy zobaczą jak japońscy wojownicy walczyli w VII wieku.Nudzi was mundial i wielkie mecze na wysokim poziomie? Dobrze trafiliście. Organizatorzy Mistrzostw Świata w udawania gry w piłkę nożną wyznają jedną zasadę – im gorzej tym lepiej. W zasadzie odwołują się do jeszcze jednej żelaznej zasady – nie ma futbolu bez alkoholu.W turnieju wezmą udział amatorskie drużyny, które same siebie dumnie uznały za... najgorsze w Polsce. Po piłkarskich podbojach uczestnicy oraz kibice (jeśli przyjadą) będą wspólnie integrować się w oparach piwa i grillowanej kiełbasy.Ponadto jeśli uznaliście, że warto wybrać się na turniej do Bibianny, główny organizator skutecznie wybije wam to z głów:W połowie lipca do Pruszcza Gdańskiego zjadą się miłośnicy ptaków drapieżnych. Impreza tytułowana "W szponach sokoła" przewiduje takie atrakcje jak warsztaty strzelania z łuku dla dzieci i dorosłych, otwarte warsztaty plastyczne, wystawa ptaków drapieżnych, a następnie pokaz ich umiejętności. Wydarzenie zwieńczy wspólne ognisko, na którym będzie można dokonać zakupu strawy i zapitki.W Krakowie powstanie pierwsza na świecie szkoła rysowania z zamkniętymi oczami. Siódmego lipca odbędzie się wernisaż wystawy poprzedzająca start działalności szkoły. Na wernisażu będą prezentowane prace studentów, które mają udowodnić, że każdy może nauczyć się rysować. Podczas wydarzenia, zgromadzeni będą dyskutować o sztuce, rusynku, idei powstania szkoły oraz rdoświadczeniu w prowadzeniu kursów.Rdzawy Jaco – warsztaty deskorolki to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Podczas spotkań z Jacem uczestnicy nabywają wiedzę na temat deskorolki oraz zdobywają umiejętności praktyczne. Warsztaty prowadzone są w formie wykładu, a nastęnie naukę jazdy. W ten sposób Jacek Harasimiuk chce zaszczepić deskorolkowego bakcyla wśród uczestników, by pokazać, że skateboarding sprawia dużą radość i pomaga poznawać nasze otoczenie."Winyl za 5" to kiermasz płyt winylowych, który odbędzie się w Łodzi. Podczas wydarzenia organizatorzy wystawią 3000 starych, analogowych płyt – każda w cenie 5 złotych. Wśród tak ogromnej ilości winyli z pewnością będzie można znaleźć wiele unikatowych wydań.21 lipca Atlas Arena w Łodzi wypełni się fanami koszykówki. Na parkiecie pojawi się Gortat Team oraz drużyna Wojska Polskiego. To już siódme takie wydarzenie w historii. W Gortat Team u boku znakomitego polskiego koszykarza występują przeważnie znane osoby słynące talentem w innych dziedzinach. Do tej pory w Gortat Team grywali między innymi: Łukasz Fabiański, Ewa Farna, Maciej Musiał czy Dawid Podsiadło. Mecz z drużyną wojskowych to jedyna okazja, by zobaczyć Marcina Gortata biegającego po polskim parkiecie.Pierwszy weekend lipca skupi w Kielcach miłośników zabytkowej motoryzacji. Zwiedzający zobaczą ponad 100 wyselekcjonowanych pojazdów, wszystkie z nich mają mieć status wyprodukowanych do 1989 roku. Tzw. Youngtimery ostatnimi czasy stały się w Polsce bardzo modnnym tematem. Samochody z poprzedniej epoki przestają być obciachem, pod warunkiem, że są dobrze zachowane. Takie pojazdy nabrały mocnej wartości, wiele z nich kosztuje już tyle, co obecnie nowy samochód z salonu.W wakacje w Katowicach będzie można zwiedzić legendarną arenę widowiskową "Spodek". To właśnie tam polscy siatkarze sięgali po puchar mistrzostw świata, to właśnie tam grywały takie zespoły jak Metallica, Genesis, Rammstein czy Iron Maiden. Organizatorzy przygotowali specjalną trasę zwiedzania, na której przewodnik będzie opowiadać o historii i ciekawostkach obiektu. Ponadto zwiedzający zobaczą pomieszczenia niedostęne zazwyczaj dla zwykłego obywatela. Jednym z takich miejsc są pokoje VIP, gdzie artyści odpoczywają po swoich występach.Co ma pływać nie utonie – zapowiadają organizatorzy zawodów w pływaniu na byle czym. Do turnieju zakwalifikowało się 21 ekip, w tym jedna z Wielkiej Brytanii. Organizatorzy nie zdradzają jak na razie zbyt wielu szczegółów, ale możemy zobaczyć jak wyglądały poprzednie edycje: