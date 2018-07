Zabytkowe Rolls-Royce’y z elitarnego klubu 20-Ghost Club przyjechały na zamek Książ. Te unikatowe i najdroższe samochody świata przemierzą Polskę oraz Niemcy w ramach wyprawy “Tour of Poland & Germany 2018″. Wyprawa rozpoczęła się od Gdańska następnie przejechały na własnych kołach do Krakowa, dalej do Niemczy i Jeleniej Góry. Następnym etapem będą Niemcy. Jeden z pojazdów, który podziwialiśmy na zamkowym parkingu ma ponad 100 lat i nadal jest w doskonałej formie. Cena tych przepięknych maszyn waha się od 800 tyś. do 1,6 mln. złotych.

