Najdroższe dania w menu sądeckich restauracji. Ile można zapłacić za mrówki w żelkach ?

12 potraw na Wigilię. Jakie potrawy podać na świąteczny stół? Przepisy na dania wigilijne [LISTA]

12 potraw na Wigilię. Czy zgodnie z tradycją trzeba przygotowywać aż 12 potraw wigilijnych? To oczywiście liczba symboliczna, nawiązująca do 12 apostołów. Polska tradycyjna nakazuje, by właśnie tyle dań znalazło się na stole. W wielu domach do liczby tej zalicza się jednak także ...