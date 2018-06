Najdroższe i najtańsze miasta świata – taki raport powstał w Expatistan. To klasyfikacja 300 miast świata pod kątem kosztów życia w nich. Do grona 340 miast w raporcie o najdroższych i najtańszych miastach światach załapało się 5 polskich miejscowości. Sprawdź, które polskie miasta są w raporcie i jak wypadają na tle miejscowości ze świata. Jakie są najdroższe i najtańsze miasta w Polsce – tego dowiesz się u nas!

Najdroższe i najtańsze miasta świata. Wśród nich 5 miast z Polski. Jak powstawał raport?

Najdroższe miasta w Polsce, najtańsze miasta w Polsce – jakie z nich są w rankingu?

Najdroższe miasta na świecie

Najtańsze miasta na świecie

Według raportu Expatistan nawet! Taniej jest m.in. w Indiach, na Syberii i w Ameryce Łacińskiej. A jakie są najdroższe miasta na świecie ? Zgodnie z raportem, na który powołuje się serwis Cinkciarz.pl, u góry rankingu plasują się m.in. Londyn i Nowy Jork, jednak zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Hamilton na Bermudach – toW raporcie o najdroższych i najtańszych miastach świata nie chodzi oczywiście o ich wartość, ale o to, jakie są w nich koszty życia. Pod uwagę brano wiele czynników, między innymi:W raporcie najdroższych i najtańszych miast świata uwzględniono ponad 50 kategorii cenowych!Ranking jest aktualizowany na bieżąco, a oprócz tego, że można zobaczyć zestawienie wszystkich miast świata, dostępne są też kategorie, odpowiadające częściom świata.Patrząc na ranking, możemy się cieszyć, bo wynika z niego, że w Polsce żyje się całkiem tanio. 5 polskich miast, które znalazły się w rankingu liczącym 340 miejscowości, zajmuje pozycje w drugiej połowie drugiej setki.i które pozycje zajęły w rankingu?Najwyżej znajduje się, której przypadła 261. pozycja w rankingu. Największe polskie miasto wypada dość tanio w porównaniu z innymi światowymi metropoliami, jest to jednak. Mimo tego według raportu przykładowe średnie ceny w stolicy to:Wśród europejskich miast, których w rankingu jest 103, Warszawa zajmuje 82. miejsce. Nawet na naszym kontynencie stolica jest więc bardzo tania.Z kolei ostatnim z polskich miast, które znalazły się w rankingu najdroższych i najtańszych miast jest, który zajął 291. miejsce na świecie i 89. miejsce. Tam za te same rzeczy zapłacimy:Jakie jeszcze miasta z Polski znalazły się w rankingu najdroższych i najtańszych miast świata?Wiemy już, jakie jest najdroższe miasto w Polsce, aHamilton na Bermudach jest najdroższe: tam za wynajem małego mieszkania, w przeliczeniu polską walutę, zapłacimy ponad 6 tysięcy złotych. Koszty życia są tutaj wysokie m.in. dlatego, że większość produktów jest importowanych.Wiemy już jakie są najdroższe miasta na świecie oraz jakie jest najdroższe miasto w Polsce, a jak wygląda sprawa z drugiej strony, czyliOstatnie cztery pozycje raportu zajmują miasta w Indiach: Madras, Bhubaneswar, Coimbatore i Vadodara. Piąty od końca jest białoruski Mińsk. Więcej najtańszych miast na świecie znajdziesz w naszej galerii!