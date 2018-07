Nie masz pomysłu jak spędzić pierwszy miesiąc wakacji nie wyjeżdżając z Polski? Żaden problem! Przygotowaliśmy przegląd najlepszych imprez, które w lipcu zrobią furorę. Szczegóły w artykule poniżej.

1. Sławomir – trasa koncertowa

2. Męskie Granie

3. Stand Up

4. Cykl koncertów #NaFalach



5. Koncert Muzyki Filmowej (Sopot Film Festival)

6. Koncert Iron Maiden

7. Extreme Bike Tour

8. Trening z Marcinem Gortatem

9. Ogórkiem po Pradze

Niezwykle popularna gwiazda disco polo rusza w wakacyjną trasę koncertową. Jeśli wybieracie się nad morze, będziecie mieli okazję zobaczyć Sławomira na żywo. Aby usłyszeć hity, które w internecie zdobywają miliony wyświetleń, musicie wybrać się do Sopotu.W tym roku odbędzie się już 9 edycja kultowej trasy koncertowej. W lipcu artyści odwiedzą 3 polskie miasta – Wrocław, Katowice i Poznań. Tradycyjnie organizatorzy zaprosili uznane zespoły z wieloletnim stażem na scenie oraz młodych artystów, którzy dopiero wypływają na szerokie wody. W poprzednich latach na Męskim Graniu występowali między innymi Monika Brodka, O.S.T.R., Mela Koteluk czy Fisz.Stand Up to w Polsce wciąż nowa forma komediowa. Na scenę wychodzi jeden komik i za pomocą wygłaszanego monologu stara się rozbawić publiczność – zazwyczaj z powodzeniem. Piotr Szumowski to jeden z najlepszych komików młodego pokolenia. W swoim programie "Komik dookoła świata" opowiada o przygodach, jakie spotkały go podczas podróży po kilkudziesięciu krajach. W lipcu Piotrek wystąpi we Wrocławiu.#NaFalach to akcja już dobrze znana poznaniakom. W poprzednich edycjach ten miejski festiwal cieszył się sporą popularnością. W tym roku organizatorzy postanowili, że koncerty będą odbywać się przez całe wakacje, w dwóch lokalizacjach: nad Maltą oraz Jeziorem Strzeszyńskim. Zaproszeni artyści reprezentują zróżnicowane nurty w muzyce, więc każdy słuchacz znajdzie coś w swoim guście.Podczas sopockiego festiwalu filmowego, już po raz trzeci odbędzie się koncert muzyki filmowej. Ciężko spekulować, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji, ponieważ większość aranżacji zostanie zaprezentowanych premierowo. Organizatorzy uchylili jednak rąbka tajemnicy – koncert będzie stanowić kompilację muzyki klasycznej i elektronicznych wariacji.Zespół Iron Maiden zaplanował trasę koncertową po Europie. Oprócz Francji, Włoch, Szwajcarii, Portugalii, Chorwacji i Hiszpanii, muzycy pojawią się w Polsce. Co ciekawe, inspiracją dla trasy byla gra na telefon oraz komiks "Legacy Of The Beast Tour". Tą samą nazwą Iron Maiden postanowiło promować swoją trasę. W lipcu muzycy pojawią się w Krakowie.Kolejna propozycja dla wypoczywających nad morzem. W lipcu do Ustki zjadą się ekstremalni zawodnicy rowerowi. Widzowie mogą liczyć na pokazy rowerowych akrobacji wykonywane przez uczestników zawodów Pucharu Świata. Całemu przedsięwzięciu będzie towarzyszyć masa adrenaliny i rozrywki. Poza tym organizatorzy zapowiadają konkursy, szkolenia i rowerowe tory z przeszkodami.Gratka dla fanów aktywnego wypoczynku, koszykówki i Marcina Gortata! Zawodnik NBA wakacje spędza na spotkaniach z polskimi dziećmi młodzieżą, by pomóc najmłodszym obrać w życiu cel i właściwą drogę. W lipcu Marcin Gortat odwiedzi Rumię.Na warszawskie ulice wyjedzie zabytkowy autobus. W każdą wakacyjną sobotę autobus zawiezie uczestników na Pragę. Przejażdżki będą odbywać się w towarzystwie przewodnika, który odkryje przed pasażerami praskie tajemnice. Eksplorerzy zwiedzą praskie bramy i podwórka, kolorowe murale czy stare kapliczki. Wycieczki będą startować z Placu Defilad. Pierwszy przejazd już w najbliższą sobotę 7 lipca.