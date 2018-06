Nie wiem kto ma pierwsze miejsce jako najlepsza linia ale napewno najgorzej wypada ryanair ! Kompletnie nie dbają o pasażera ! Te opóżnienia - 40 -- 50 min to klasyka ale zdarzają się i takie że lot przesunięty z godz 6 40 na 16 00 . Sam taki jeden przeżyłem i to tylko z Krakowa . To jest tumiwisizm -olewanie pasażerów !