Najlepsze życzenia dla naszego miasta składa KONKURS KOŁO NA PROJEKT ŁAZIENKI

Konkurs KOŁO życzy Tobie zatem:

- malowniczych ścieżek rowerowych,

- bezpłatnych parkingów,

- kojących parków zieleni,

- nowych kin plenerowych,

- toalet publicznych.

Konkurs KOŁO od 20 lat zwraca uwagę na problem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. Obecnie na 20 000 mieszkańców przypada ledwie jeden taki obiekt. Co roku jest zapraszane miasto partnerskie do udziału w tej inicjatywie. Architekci mają szansę zmieniać przestrzeń publiczną w polskich miastach, ponieważ Konkurs KOŁO wyróżnia dążenie do realizacji zwycięskiego projektu budynku, który nie tylko wpisze się w architekturę miasta, ale przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców.

Ostatnim obiektem zrealizowanym w 2018 roku jest toaleta miejsca w Płocku. Innymi przykładami prac konkursowych, które funkcjonują już w przestrzeni publicznej są m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie.

Konkurs KOŁO wierzy, że wspólnie możemy zmieniać oblicze polskich miast.

Drogie Miasto, jesteś coraz lepsze i stale się rozwijasz. Trzymamy kciuki za pomyślność w 2019 roku!

Najlepsze życzenia składa również Geberit, organizator Konkursu KOŁO.