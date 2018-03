Najmniejszy w Polsce dom niskoenergetyczny ma powierzchnię 50 m kwadr. i wszystko, czego potrzeba, aby nazwać go komfortowym. Mogłaby zamieszkać w nim czteroosobowa rodzina. Budowa i wykończenie domu zajęły tylko 45 dni!

Dom pokazowy firmy Elmot, partnera programu MULTICOMFORT Saint-Gobain, ma powierzchnię 50m kwadr. i wszystko, czego potrzeba, aby nazwać go niskoenergetycznym i komfortowym.Budynek pokazowyz pewnością mógłby spełnić oczekiwania niedużej rodziny marzącej o komforcie własnego domu z ogródkiem, blisko natury. Dom został zaprojektowany przez zespół projektantówi zbudowany na terenie firmowej fabryki.Dom z płaskim dachem ma wyjątkowo prostą bryłę wzniesioną na planie prostokąta. Na elewacji wykorzystano pięć różnych technik wykończenia: drewno, tynk, płyta włókno-cementowa oraz blacha płaska, a także ażurowe połączenie drewna i blachy. Dom, niczym kostka Rubika, z każdej strony prezentuje inny styl i wygląd. Zgodnie z wymaganiami budownictwa energooszczędnego zamontowano pasywne, dwuszybowe okna od strony południowej oraz drzwi pasywne. Przed domem znajduje się również niewielki taras.Wyjątkowo krótki czas budowy to zasługa technologii.Moduły powstały w fabryce zgodnie ze ścisłymi wytycznymi standardu MULTICOMFORT Saint-Gobain. Ich uzbrojenie trwało 20 dni. W tym czasie poszczególne moduły zostały wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną. Na tym etapie konstrukcję obudowano ścianami w systemie RIGIPS i warstwami płyt izolacyjnych z wełny mineralnej szklanej ISOVER, styropianu i poliuretanu. Zamontowany został grzewczy system powietrzny (podpodłogowy) oraz sufity. W łazience i korytarzu położono płytki ceramiczne . Ponadto wykonano szpachlowania i szlifowania ścian, sufitów. Wykonano również "biały" montaż elektryczny i sanitarny.Moduły zostały złożone w ciągu jednego dnia. Na wykończenie domu złożonego z modułów składało się m.in. połączenie ścian na stykach prefabrykatów, a także podłączenie instalacji wraz z montażem rekuperatora. Prace wykończeniowe zajęły 19 dni. Dom posiada wszystkie funkcje w pełni rozkładowego mieszkania.Wysoka jakość modułów pozwoliła zbudować szczelną i solidną konstrukcję.- Warto zauważyć, że szczelność jest podstawą prawidłowego działania energooszczędnych instalacji zamontowanych w domu, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz pompy ciepła podgrzewającej wodę i powietrze w domu. Profesjonalne wykonanie oraz rozsądnie dobrane wyposażenie zapewnią niskie zużycie energii, utrzymywanie stałej temperatury pomieszczeń, a co za tym idzie niewielkie opłaty za ogrzewanie - wylicza