Bolechowice (gmina Zabierzów) to najpiękniejsza wieś w województwie małopolskim, Zederman (gmina Olkusz) to z kolei najbardziej nowatorska wieś w naszym regionie.

Zwycięzcy konkursu „Niezwyła Małopolska Wieś 2018”

To zwycięzcy tegorocznego konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Nagrodzono w nim lub wyróżniono 21 sołectw rozdzielając pomiędzy nie 620 tys. zł. Wybierając zwycięzców w dwóch kategoriach (piękna wieś i nowatorska wieś) oceniano inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie danego sołectwa przez ostatnie pięć lat.Za najpiękniejszą gminę w Małopolsce zostały uznane Bolechowice w gminie Zabierzów. Drugie miejsce zajął Pasierbiec (gmina Limanowa), a trzecie Wierzchowisko (Wolbrom) i Bolów (Pałecznica). Wyróżniono jeszcze Siekierczynę, Wysocice, Książnice Małe, Milik, Chronów, Podborze, Lichwin, Myślec oraz Sułoszową I.Z kolei najbardziej nowatorska wieś w naszym województwie to Zederman w gminie Olkusz. Na podium znalazła się jeszcze Klikuszowa (Nowy Targ) oraz Biesiadki (Gnojnik). W tej kategorii wyróżniono Przydonicę, Żerosławice, Rodaki, Skrzyszów i Gładyszów.Laureaci konkursu otrzymają dotacje na kolejne inicjatywy lokalne. Do zwycięzców trafi po 60 tys. zł, zdobywcy drugich miejsc dostaną po 50 tys. zł, a trzecich - po 40 tys. zł. Wyróżnionym zostanie przekazane po 20 tys. zł.[tabela][tr][/tr][tr][td]1.[/td][td]Zabierzów [/td][td]Bolechowice [/td][td]60 000,00[/td][/tr][tr][td]2.[/td][td]Limanowa [/td][td]Pasierbiec[/td][td]50 000,00 [/td][/tr][tr][td]3.[/td][td]Wolbrom [/td][td]Wierzchowisko [/td][td]40 000,00[/td][/tr][tr][td]3. [/td][td]Pałecznica [/td][td]Bolów [/td][td]40 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Ciężkowice[/td][td]Siekierczyna [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Gołcza [/td][td]Wysocice [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Koszyce [/td][td]Książnice Małe [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Muszyna [/td][td]Milik [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Nowy Wiśnicz[/td][td]Chronów [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Olesno [/td][td]Podborze [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Pleśna [/td][td]Lichwin[/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Stary Sącz [/td][td]Myślec [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Sułoszowa [/td][td]Sułoszowa I[/td][td]20 000,00 [/td][/tr][/tabela][tabela][tr][/tr][tr][td]1. [/td][td]Olkusz [/td][td]Zederman [/td][td]60 000,00 [/td][/tr][tr][td]2. [/td][td]Nowy Targ [/td][td]Klikuszowa [/td][td]50 000,00 [/td][/tr][tr][td]3.[/td][td]Gnojnik [/td][td]Biesiadki [/td][td]40 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Gródek nad Dunajcem [/td][td]Przydonica [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Raciechowice[/td][td]Żerosławice [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Klucze [/td][td]Rodaki [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Skrzyszów[/td][td]Skrzyszów[/td][td]20 000,00 [/td][/tr][tr][td]wyróżnienie [/td][td]Uście Gorlickie [/td][td]Gładyszów [/td][td]20 000,00 [/td][/tr][/tabela]

