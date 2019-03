Najpiękniejsze policjantki z Małopolski [GALERIA]

Coraz więcej kobiet zakłada policyjny mundur i ślubuje stać na straży prawa. Panie pełniące służbę w Policji nie mogą liczyć na przywileje. Tak samo jak mężczyźni muszą przejść testy sprawnościowe i rozpocząć służbę w Policji od służby patrolowej. Policjantka z radarem coraz mniej dziwi kierowców, ale służba Pań to nie tylko drogówka, czy patrolowanie ulic. Kobiety obecne są we wszystkich pionach: w prewencji, służbie kryminalnej i dochodzeniowej. Pracują także na stanowiskach dzielnicowych lub kierują jednostkami, jak na przykład nadkom. Dorota Tokarz, która pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Wśród kadry kierowniczej w Policji znajduje się kilkaset Pań, a w całej formacji jest ich kilkanaście tysięcy. W historii Policji jak do tej pory były dwie Panie, które awansowały na stopień generalski. Pierwszą kobietą generał w polskiej Policji była nadinsp. Irena Doroszkiewicz, która pełniła służbę m.in. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Drugą Panią generał jest nadinsp. Helena Michalak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., która pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Kobieca część polskiej Policji to nie tylko funkcjonariuszki w mundurach. To także kobiety zajmujące się logistyką wspomagającą pracę policjantów. Dbają o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostek oraz funkcjonariuszy, zajmujące się sprawami administracyjnymi, finansowymi, kadrowymi czy inwestycyjnymi. Choć nie widujemy ich na zewnątrz, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie komend i komisariatów nie byłoby możliwe.

Z okazji Dnia Kobiet składamy naszym koleżankom najcieplejsze życzenia dalszego rozwoju zawodowego i możliwości realizowania swoich pasji, także poza Policją.

