Najpopularniejsi sportowcy Sądecczyzny i Nadzieja sądeckiego sportu

- Ta gala to zawsze dla mnie wielkie przeżycie. Wyznaczając sobie trasę i odpowiednio wcześnie wyjeżdżając, pokazało mi na mapie Gogola, że byłem tu dokładnie rok temu. To już tradycja, że nagradzamy co roku najpopularniejszych sportowców i chcemy to w przyszłości kontynuować. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję, a redakcję „Gazety” zobowiązuje do śledzenia kolejnych sukcesów laureatki Nagrody im. Daniela Weimera - zaznacza Dariusz Kołacz, wiceprezes krakowskiego oddziału Polska Press.

Kapituła Stypendium w składzie: Marcin Porębą – dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury UM Nowego Sącza, Maria Olszowska – rzeczniczka starosty nowosądeckiego, Monika Kowalczyk - kierownik sądeckiego oddziału „Krakowskiej”, Iwona Potoniec - kierownik Działu Reklamy „Krakowskiej” i ks. Józef Wojnicki - kapelan drużyny Sandecji nie miała łatwego zadania. Musieli oni wybrać jednego zawodnika-juniora spośród 16 zgłoszeń.

- Mieliśmy fantastycznych kandydatów, spośród których tym razem postawiliśmy na dziewczynę – mówi Monika Kowalczyk.

Wyróżnienie i czek na tysiąc złotych trafiły w ręce czternastoletniej Juli Niewiadomskiej.

- Każdemu trenerowi życzę takich zawodników jak Julka. Ma wielki talent do sportu, ale to przecież nie wszystko, bo to zaledwie 10 procent sukcesu, reszta to bardzo ciężka praca na treningach - mówi Amadeusz Kwiatkowski, trener Juli.

Julia Niewiadomska jest zawodniczką klubu UKS Gladiator i trenuje kickboxing. W swojej zaledwie 3-letniej karierze udało jej się zdobyć Mistrzostwo Polski i medale Mistrzostw Świata i Europy. Na co dzień uczy się w Szkole Podstawowej w Krużlowej Wyżnej i może pochwalić się średnia powyżej 5.0.

- To dla mnie wielkie wyróżnienie i ze swojej strony zapewniam, że chce osiągać jeszcze większe sukcesy – zaznacza młoda kickbokserka, której w przyszłości marzy się występ na olimpiadzie.

Nagroda „Gazety Krakowskie”, której jest laureatką, dla redakcji ma także charakter sentymentalny, ponieważ uświetnia pamięć o zmarłym dwa lata temu znakomitym dziennikarzu Danielu Weimerze.

Oto lista laureatów w Plebiscycie Najpopularniejszy sportowiec Sądecczyzny:

Zwycięzcy z miasta Nowego Sącza

Kategoria – Sportowiec Roku Junior Dziewczęta: 1. Justyna Bobak - MUKS Dunajec, Nowy Sącz, piłka nożna, 2. Oliwia Stachurska - Nowy Sącz, kolarstwo, 3. Karolina Król - Frajda, UKS Dwójka Nowy Sącz, narciarstwo alpejskie, piłka ręczna.

Kategoria - Sportowiec Roku Junior Chłopcy: 1. Wiktor Łukasik - Akademia Gool Nawojowa, Nowy Sącz, piłka nożna, 2. Szymon Tokarz - MKS Sandecja, Nowy Sącz, piłka nożna, 3. Szymon Nowobilski - Start Nowy Sącz, kajakarstwo górskie.

Kategoria - Sportowiec Roku Kobiety: 1. Justyna Migacz - Centrum Tańca ADeeM, Nowy Sącz, taniec, 2. Edyta Rosiek - Nowy Sącz, kajakarstwo górskie, 3. Ewa Brzeska - Nowy Sącz, triatlon.

Kategoria - Sportowiec roku Mężczyźni: 1. Robert Ruchała - Grappling Kraków, Fight House Nowy Sącz, sporty walki.

Kategoria - Trener Roku: 1. Klaudia Rzeszuto - No Limit Dance Academy, Nowy Sącz, taniec, 2. Łukasz Biernacki - MUKS Dunajec, Nowy Sącz, 3. Andrzej Stec - Nowy Sącz, Screamo Trickz, akrobatyka, gimnastyka sportowa.

Kategoria – Drużyna Roku: 1. para taneczna Tomasz Szczepaniak i Natalia Pierzga, Nowy Sącz, 2. Dunajec Nowy Sącz rocznik 2006/2007 – piłka nożna, 3. KS Starówka, Nowy Sącz - KS Starówka, Nowy Sącz.

Zwycięzcy z powiatu nowosądeckiego:

Kategoria – Sportowiec Roku Junior Dziewczęta: 1. Aleksandra Cygan - UKS 3 Staszkówka Jelna, piłka nożna, 2. Paulina Piksa – Maszkowice, UKS 3 Staszkówka Jelna, 3. Oliwia Budaj - Arcus Krynica, Krynica-Zdrój, teakwondo.

Kategoria - Sportowiec Roku Junior Chłopcy: 1. Dominik Kuc - MKS Cracovia SSA, Złockie, piłka nożna, 2. Jakub Wątorek - MKS Poprad Muszyna, piłka nożna, 3. Piotr Góra - Akademia Kolejarz Stróże, Wawrzka, piłka nożna.

Kategoria – Sportowiec Roku Kobiety: 1. Ewa Janisz - Z-Dance4YOU, Łososina Dolna, Zumba Fitness.

Kategoria - Sportowiec Roku Mężczyźni: 1. Piotr Broniszewski - Stary Sącz, biegi, 2. Wojciech Rostocki - Stary Sącz, biegi, 3. Paweł Zygmunt - KTH wypożyczony do Comarch Cracovii, Krynica-Zdrój, hokej na lodzie.

Kategoria – Trener roku: 1. Stanisław Szpyrka - Akademia Kolejarz Stróże, piłka nożna, 2. Dariusz Peciak - LKS Zamczysko Marcinkowice, piłka nożna, 3. Amadeusz Kwiatkowski - UKS Gladiator Binczarowa, kickboxing.

Kategoria – Drużyna Roku: 1. Akademia Piłkarska Poprad Muszyna, 2. Szost Team - Stary Sącz, biegi, 3. Zamczysko Marcinkowice.

Zwycięzcy z powiatu limanowskiego:

Kategoria – Sportowiec Roku Junior Dziewczęta: 1.Zuzanna Rosiek - Ujanowice, piłka nożna, 2.Weronika Kaim - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Halny Kamienica, piłka nożna.

Kategoria - Sportowiec Roku Junior Chłopcy: 1. Michał Kowalczyk - Słopnice, trójbój siłowy i wyciskanie leżąc, 2. Arkadiusz Opyd - Halny Kamienica, Zalesie, piłka nożna, 3. Mikołaj Rojek- LKS Rupniów, piłka nożna.

Kategoria - Sportowiec Roku Mężczyźni: 1.Emil Juszczak - JONIEC TEAM Tymbark, 2.Robert Faron - Zalesie, biegi górskie, 3. Rafał Sułkowski - Limanowa, biegi.

Kategoria – Trener roku: 1. Dawid Hejmej - LKS Uran Łukowica, piłka nożna, 2. Lidia Sułkowska - Fabryka Mocy, Limanowa, 3.Janusz Piotrowski - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Halny Kamienica, piłka nożna.

Kategoria – Drużyna Roku: 1.Gravity Revolt – Słopnice Downhill, 2.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Halny Kamienica - piłka nożna i piłka siatkowa.

Zwycięzcy z powiatu gorlickiego:

Kategoria – Sportowiec Roku Junior Dziewczęta: 1.Paulina Sokulska - UKS 3 Staszkówka Jelna, piłka nożna, 2. Oliwia Myjkowska- Gladiator Binczarowa, kickboxing.

Kategoria - Sportowiec Roku Junior Chłopcy: 1.Kasper Kosiba - UKS Wiertmet Libusza, piłka ręczna, 2. Antoni Koszyk - Akademia Piłkarska Goal Nawojowa, Ropa, biegi, piłka, 3.Hubert Myjkowsk - Gladiator Binczarowa, kickboxing.

Kategoria - Sportowiec Roku Mężczyźni: 1. Kacper Szpyrka - Glinik Gorlice, piłka nożna, 2. Stanisław Tomasik - Gorlicka Grupa Biegowa, Szymbark, 3. Tomasz Dybisz - Automobilklub Biecki, Gorlice.

Kategoria – Trener roku: 1. Szymon Cetnarowski - GKS Glinik Gorlice, Piłka nożna2. Przemysław Cygan - GKS Glinik Gorlice, 3. Marcin Barczyk - LKS Ogień Sękowa, piłka nożna.

Kategoria – Drużyna Roku: 1. Beskidzka Akademia Piłkarska - Ropa, piłka nożna.

***

Uroczystą galę w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu poprowadziła Małgorzata Cygnarowicz, a wśród gości wręczających puchary byli m.in.: prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, starosta limanowski Mieczysław Uryga, posłowie: Wiesław Janczyk, Jan Duda i Józef Leśniak. Dla wypełnianej młodymi sportowcami i ich trenerami sali wystąpili: zespół No Brothers (Bożena Górecka-Tokarczyk i Artur Kmiecik) i zatańczyła Natalia Migacz.

ZOBACZ KONIECZNIE

FLESZ: Piątkomania we Włoszech. Italia śpiewa piosenki o Polaku