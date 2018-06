Najprzystojniejsi piłkarze Mundialu 2018 to dobry powód dla pań, by oglądać mecze razem z partnerem. W końcu nikt nie musi wiedzieć, że bardziej od gry interesują cię gracze... Zobacz, jacy przystojniacy staną na murawie w trakcie MŚ 2018!

MŚ 2018 to nie tylko sportowe emocje na meczach. Chociaż oczywiście są one najważniejsze, kibice piłki nożnej żyją też całą otoczką. Poza boiskiem dzieje się wiele innych, ciekawych rzeczy: treningi, konferencje prasowe. Jest wiele okazji do podziwiania swoich idoli. A skoro już jesteśmy przy podziwie, Mundial 2018 wcale nie musi być nudny dla pań, których piłka nożna nie interesuje. Na MŚ 2018 w Rosji przyjechało bowiem wielu przystojniaków, dla których warto usiąść z mężem przed telewizorem i obejrzeć mecz.Tutaj głosy mogą być sprzeczne, bo każdy ma inny gust. My w naszej galerii prezentujemy nasz subiektywny wybór piłkarzy, na których zdecydowanie warto zawiesić oko. Kto jeszcze Waszym zdaniem powinien się tam znaleźć?