Nela, Kaja, Zosia, Malwina, Tymon i Filip - takie imiona wybrali dla swoich dzieci rodzice sześcioraczków urodzonych 20 maja 2019 r. w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim. Sześcioraczki urodzone w Krakowie są pierwszymi, które przyszły na świat w Polsce. Szczęśliwi rodzice sześcioraczków mieszkają w Tylmanowej (pow. nowotarski). Mają już 2,5-letniego synka

Ciąże mnogie, zwłaszcza gdy na świat przychodzi więcej niż troje dzieci, odbijają się szerokim echem w całym kraju. To nie dziwi, gdy prześledzi się statystyki. Pięcioraczki przychodzą na świat bardzo rzadko – raz na 54 mln porodów. Czworaczki raz na 614 000, trojaczki raz na 7 200 ciąż. Jedna ciąża na 80 to ciąża bliźniacza. Krakowskie sześcioraczki to prawdziwy ewenement w skali światowej. Sześcioraczki rodzą się raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie!