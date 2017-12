Potrawy wigilijne. Przepisy na najsmaczniejsze potrawy wigilijne [LISTA - WIGILIA 2017]. Choć jak wiadomo, najważniejsze w Wigilii jest świętowanie nadchodzącego Bożego Narodzenia i spotkania z bliskimi, potrawy wigilijne również nie pozostają bez znaczenia. To na nie oczekujemy przez cały rok. Każda gospodyni ma swoje przepisy na potrawy wigilijne, którymi zachwyca gości podczas tej wyjątkowej wieczerzy. Nam - specjalnie dla Was - udało się zdobyć sekretne przepisy na potrawy wigilijne od członkiń kół gospodyń wiejskich. Zobaczcie, jakie potrawy na Wigilię przygotowują dla swoich najbliższych.

Śledź po żydowsku

Babcine pierogi

Niedyszyński karp w galarecie

Tatar z łososia na placuszkach

Pierogi z kapustą i grzybami

Rolada szpinakowa z łososiem

Wigilijna zupa grzybowa

Wigilijny karp nadziewany i zapiekany

Wigilijna ryba po wileńsku

Śledzie z rodzynkami

Wigilijny barszcz grzybowy

Wigilijny rosół z łbów karpia z fasolą

Ryba po grecku

Kapusta z grochem

Sałatka śledziowa

Pierogi z soczewicą

Świąteczny sernik bożonarodzeniowy

Pieczony drożdżowy kwiat gwieździsty

Pasztet warzywny

Wigilijna gałązka

Potrawy wigilijne. Przepisy z kół gospodyń wiejskich!

Śledź po żydowsku

Babcine pierogi

Potrawy wigilijne. Lista najsmaczniejszych potraw na wigilijny stół

Niedyszyński karp w galarecie

Tatar z łososia na placuszkach

Najlepsze pierogi z kapustą i grzybami

Rolada szpinakowa z łososiem

Wigilijna zupa grzybowa

Potrawy wigilijne. Lista najsmaczniejszych potraw na wigilijny stół

Wigilijny karp nadziewany i zapiekany

Wigilijna ryba po wileńsku

Śledzie z rodzynkami

Wigilijny barszcz grzybowy (porcja na cztery osoby)

Najlepsze potrawy wigilijne. Sprawdź, co podać na wigilijny stół!

Wigilijny rosół z łbów karpia z fasolą (porcja na pięć osób)



Ryba po grecku

Potrawy wigilijne. Przepisy z kół gospodyń wiejskich!

Kapusta z grochem

Sałatka śledziowa

Pierogi z soczewicą

Świąteczny sernik bożonarodzeniowy

Pieczony drożdżowy kwiat gwieździsty

Wigilijna gałązka

Składniki:500 g śledzi, 300 g cebuli, 100 g rodzynek, koncentrat, cytryna, cukier, olej.Sposób przygotowania:Śledzie wymoczyć, skropić sokiem z cytryny. Cebulę pokroić w piórka i usmażyć bez zrumienienia, podlać wodą i udusić do miękkości. Rodzynki namoczyć i dodać do cebuli, wymieszać z koncentratem pomidorowym. Przyprawić cukrem, sokiem z cytryny. Na półmisku ułożyć śledzie pokrojone w paseczki, przykryć pierzynką, udekorować cytryną. Pierzynka powinna mieć smak słodko-kwaśny.Składniki:Ciasto: 1 kg mąki, 3 jaja, olej, woda.Farsz: grzyby, kapusta kiszona, cebula.Sposób przygotowania:Farsz:Ugotować do miękkości grzyby i kapustę, a następnie je zemleć. Przesmażyć pokrojoną w kostkę cebulkę na maśle i dodać do reszty. Przyprawić do smaku.Ciasto:Do miski wsypać mąkę, wbić jaja oraz wlać olej i wodę. Całość zagnieść do uzyskania jednolitej masy. Ciasto wałkować na cienki placek i szklanką wyciąć z niego kółka, nałożyć na nie farsz i ulepić pierogi. W garnku zagotować wodę z dodatkiem soli. Do wrzątku wrzucić pierogi, poczekać, aż wypłyną na powierzchnię. Pierogi podać z podsmażoną na maśle cebulką.Składniki:1 kg karpia, włoszczyzna i cebula, 1 opakowanie żelatyny, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, sól, cukier, pieprz.Sposób przygotowania:Włoszczyznę obrać, umyć, pokroić na kawałki i dodać pokrojoną cebulę. Warzywa zalać 1 litrem wody, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Doprawić według smaku.Gotować wywar, aż warzywa zmiękną,wyłowić marchewkę (do dekoracji). Do wywaru wrzucić głowę i płetwy, gotować.Po 10 minutach włożyć dzwonka karpia i gotować kolejne 20 minut. Wyjąć kawałki ryby, odsączyć, usunąć ości. Głowę i płetwy wyrzucić, wywar przecedzić przez sito. Rozpuścić w nim żelatynę. Wystudzić i ponownie przecedzić. Karpia ułożyć na półmisku i zalać galaretą. Udekorować i wstawić do lodówki, by całość zastygła.Składniki:Tatar: 100 g łososia, 1 papryka czerwona,1 cebula czerwona, 3 ogórki kiszone, koperek, 2-3 łyżki majonezu.Placuszki: 5 ziemniaków, 2 łyżki mąki pszennej, 2 jajka, pół cebuli, sól, pieprz, trochę vegety.Sposób przygotowania:Tatar: Wszystkie warzywa drobno pokroić. Dodać łososia i drobno posiekany koperek, na końcu majonez. Całość dokładnie wymieszać.Placuszki: Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Dodać jajka, mąkę, drobno posiekaną cebulkę, sól, pieprz i trochę vegety do smaku. Placuszki smażyć na oleju. Kiedy ostygną, wyłożyć na talerzu dookoła. Na placuszkach ułożyć tatar. Dowolnie udekorować.Składniki:Ciasto na pierogi: 4 szklanki mąki, 2 łyże-czki soli, 1 łyżka oleju, 2 szklanki ciepłej wody. Farsz: 1 litr suszonych grzybów, 1 kg kiszonej kapusty, 1 marchewka, 1 pietruszka, sól, pieprz, 3 łyżki oleju, 3 cebule.Sposób przygotowania:Farsz: Grzyby zalać zimną wodą i odstawić na min. 6 godzin. Zagotować, dodać marchew i pietruszkę, gotować do miękkości, doprawić solą i pieprzem. Kapustę ugotować w 300 ml wody do miękkości z dodatkiem soli (ok. 45-60 min), odcisnąć. Grzyby z warzywami odcisnąć z wywaru. Razem z kapustą zemleć w maszynce o dużych oczkach lub drobno posiekać. Zeszkloną na oleju cebulę, dodać do farszu, dobrze wymieszać, doprawić solą i pieprzem. Ciasto: Mąkę przesiać, dodać sól i olej. Dodając wodę, wyrabiać aż będzie miękkie i elastyczne. Przykryć ściereczką, by odpoczęło. Rozwałkować, wycinać kółeczka i po nałożeniu farszu lepić pierogi. Gotować je do miękkości (ok. 3-5 min).Składniki:300 g mrożonego szpinaku, 3 jajka, 200 g łososia wędzonego, 1 opakowanie serka śmietankowego, 2 ząbki czosnku, ½ łyżeczki gałki muszkatołowej, ½ łyżeczki soli, ½ łyżeczki pieprzu, łyżka świeżego koperku.Sposób przygotowania:Żółtka oddzielić od białek, szpinak zmiksować z czosnkiem, żółtkami, solą, pieprzem i gałką muszkatołową, ubić pianę z białek ze szczyptą soli. Delikatnie wymieszać pianę z białek z masą szpinakową.Blachę do pieczenia wyłożyć papierem i wylać na nią masę szpinakową, rozsmarować na całej powierzchni, tak by utworzył się dość duży prostokąt. Piec 15 minut w temperaturze 180 stopni C.Po upieczeniu ciasto zostawić na 5 minut do ostygnięcia, a następnie obrócić je na stole i zdjąć papier do pieczenia. Serek wymieszać z posiekanym koperkiem i ewentualnie doprawić do smaku, np. chrzanem. Doprawiony serek rozsmarować na upieczonym cieście szpinakowym. Na serku poukładać plastry wędzonego łososia. Całość zrolować, zawinąć w folię aluminiową i wstawić na godzinę do lodówki.Składniki:1½ szklanki grzybów suszonych, 4 litry wody, 1 szklanka kaszy jęczmiennej - średniej, 2 łyżki śmietany, sól, pieprzvegeta, maggi, łyżka masła.Sposób przygotowania:Grzyby należy namoczyć, a następnie ugotować (wody nie wylewać, w niej będzie gotowana kasza). Do garnka z ugotowanymi grzybami dodać kaszę jęczmienną i ugotować ją do miękkości. Przyprawić solą, pieprzem, vegetą, maggi do smaku. Po ugotowaniu dodać trochę śmietany, tak aby była lekko kwaskowa. Zupa powinna być rzadka - zdradza swój przepis pani Barbara Belka ze Stowarzyszenia Rozwojowa Wieś w gminie Sulmierzyce.Składniki:1-1½ kg karpia, cebulaNadzienie:15 dag pieczarek, jajko, łyżka masłabułka, ½ szklanki mleka, olej do pieczenia,natka pietruszki, sól, pieprz.Sposób przygotowania:Sprawionego karpia posolić, obłożyć cebulą, pozostawić na godzinę. Sporządzić farsz: bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, wymieszać z masłem, jajem, posiekaną natką i przyprawami. Na koniec dodać poszatkowane pieczarki, wcześniej uduszone w maśle i schłodzone. Karpia lekko osuszyć, napełnić farszem, spiąć wykałaczką lub zszyć. W żaroodpornym półmisku rozgrzać olej lub margarynę, ułożyć karpia, naciąć kilkakrotnie nożem w poprzek jego mięśnie, obłożyć masłem i wstawić do gorącego piekarnika na 45-60 minut. W czasie pieczenia rybę często polewać sosem z dna naczynia. W razie potrzeby dodać kilka łyżek wody.Składniki:½ kg rybyZalewa:1 szklanka wody, 4 średnie cebule,⅓ szklanki octu, ¼ szklanki oleju, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka cukru.Ciasto naleśnikowe:2 jajka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej,2 łyżki mąki pszennej, szczypta proszku do pieczenia.Sposób przygotowania:Rybę pokroić w kawałki (około 5 cm), następnie posolić i usmażyć w cieście naleśnikowym. Zalewę gotować około 15 minut. Zestawić z ognia. Dodać mały słoiczek keczupu łagodnego (Kotlin), nie gotować. Wszystko dokładnie wymieszać i ostudzić. Przekładać w naczyniu: warstwa ryby, warstwa zalewy i tak do końca. Ryba powinna być cała pokryta zalewą. Na koniec należy ją przykryć i wstawić do lodówki na 24 godziny - zdradza swój przepis Ewa Kowalska.Składniki:3 płaty śledziowe a’la matias, 2 duże cebule, garść rodzynek, 3 łyżki przecierupomidorowego, 1 łyżka miodu wielokwiatowego, olej, sól, pieprz.Sposób przygotowania:Śledzie moczyć w zimnej wodzie ok. 1 godziny. Odlać płyn, osuszyć śledzie i pokroić w plastry. Rodzynki zalać wrzątkiem i odstawić na min. 30 minut. Odsączyć je. Cebulę pokroić w pióra i wrzucić na 3 łyżki zimnego oleju na patelni. Dusić pod przykryciem, by była szklista (nie może się przysmażyć). Gdy cebula się zeszkli, dodać odsączone rodzynki, koncentrat pomidorowy i miód. Doprawić solą (pamiętając, że śledzie są słone) i sporą ilością mielonego pieprzu. Dusić jeszcze kilka minut. Ostudzić. W pojemniku ułożyć na przemian cebulę z dodatkami i śledzie (ostatnia ma być cebula). Przykryć i odstawić do lodówki na min. dzień (najlepiej dwa).Składniki: 10-15 sztuk grzybów suszonych, 5 liści laurowych, 8 ziaren ziela angielskiego, 1 cebula, olej do smażenia, sól, pieprz.Sposób przygotowania:Grzyby suszone namoczyć na noc w zimnej wodzie (ok. 2 litrów). Następnego dnia ugotować grzyby w tej samej wodzie. Gotować ok. 15 min. Grzyby wyjąć, osączyć. Wywar uzupełnić wodą, dodać kilka liści laurowych, ziele angielskie pogniecione w moździerzu, zeszkloną na oleju cebulę. Gotować ok. 25 minut. Doprawić dobrze solą i pieprzem do smaku. Na koniec zagęścić mąką rozrobioną z wodą. Dodać kilka pokrojonych grzybów w paski. Podawać z podsmażonymi pierogami.Dodatkowo:Grzyby wyjęte z wywaru obtoczyć w mące i usmażyć na oleju. Podawać oddzielnie.Składniki:2-3 łby z karpia (dobrze wyczyszczone), 250 g fasoli średniej lub fasoli Jaś, marchew, pietruszka, seler, duży por, 5 ziaren ziela angielskiego, 3 liście laurowesól, vegeta, maggi.Sposób przygotowania:Dzień wcześniej namoczyć fasolę w zimnej wodzie. Następnego dnia ugotować fasolę.Łby z karpia wrzucić do wrzącej wody (ok. 3 litrów), dodać włoszczyznę z dużą ilością pora, ziarna ziela angielskiego, liście laurowe, sól do smaku, vegetę i maggi.Łby gotować na wolnym ogniu do chwili, aż włoszczyzna będzie miękka.Rosoł podawać z fasolką średnią lub Jaśkiem, przyozdobiony pokrojoną w kostkę marchewką i zieloną pietruszką.Składniki:1 kg filetów z ryby (najlepszy będzie dorsz lub mintaj), 2 cebule, 2-3 marchewki, ½ selera, 1 pietruszka, 4 łyżki przecieru pomidorowego, 1½ szklanki mąki pszennej, olej do smażenia, 2 jajka, szklanka wody, sól, pieprz.Przygotowanie:Jajko roztrzepać z solą i pieprzem. Filety rybne pokroić na kawałki (o długości około 5-7 cm). Obtoczyć filety najpierw w roztrzepanym jajku, a następnie w mące. Smażyć filety na rozgrzanym oleju do złocistego koloru. Rybę odstawić do wystygnięcia. Cebulę obrać i posiekać, a następnie przesmażyć. Marchew, pietruszkę i selera obrać. Warzywa zetrzeć na grubej tarce. Dodać je do cebuli. Dodać również wodę, sól, pieprz. Dusić wszystko na niewielkim ogniu przez 30-40 minut (aż warzywa zmiękną). Dodać przecier pomidorowy i dusić przez kolejne 5 minut. Na półmisek wykładać naprzemiennie rybę i warzywa.Składniki:1 kg kapusty kiszonej, ½ kg grochu łupanego, 1 średnia cebula, 2 łyżki masła, 2 liście laurowe, sól i pieprz do smaku.Sposób przygotowania:Groch zalać wodą i moczyć ok. godziny, a następnie w tej samej wodzie gotować do miękkości. Kapustę pokroić na mniejsze części, jeśli jest bardzo kwaśna, to wypłukać, a następnie gotować do miękkości. Dodać liście laurowe i przesmażoną na maśle cebulę. Po ugotowaniu połączyć kapustę z grochem i jeszcze chwilę gotować, ciągle mieszając. Do kapusty z grochem można dodać wysmażoną słoninę lub boczek.Składniki:4 filety śledziowe, 1 czerwona papryka, 2-3 kwaszone ogórki, 2 cebule, kukurydza, sos włoski, olej, pieprz.Sposób przygotowania:Filety śledziowe wymoczyć, pokroić w paseczki. Cebulę pokroić w pióra i sparzyć. Paprykę pokroić w słupki, podobnie ogórek. Składniki sałatki wymieszać, doprawić do smaku.Składniki:1 kg mąki, 1 szklanka ciepłej wody, 1 jajko, 1 kg mięsa wieprzowego, 400 g soczewicy ugotowanej, pieprz, sól, zioła prowansalskie, liść laurowy, ziele angielskie, 1 marchew, 1 seler, 1 pietruszka.Sposób przygotowania:Ciasto: Na stolnicę wysypać mąkę, w środku zrobić wgłębienie i wbić tam jajko, a następnie wyrobić gładkie i elastyczne ciasto. Ciasto rozwałkować cienko. Za pomocą szklanki wyciąć kółka, na środku każdego kółka ułożyć farsz i zalepić pierożki. Gotować w osolonej wodzie przez 5 minut.Farsz: Mięso zalać lekko posoloną wodą. Wrzucić warzywa, ziele angielskie i liść laurowy. Gotować mięso na wolnym ogniu, aż będzie miękkie. Po ugotowaniu ostudzić je i zemleć. Wrzucić do mięsa soczewicę, przyprawić solą i pieprzem.Składniki:Ciasto: 2 szklanki mąki, ½ szklanki cukru½ paczki masła łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 2 żółtka.Masa serowa: 1¼ kg sera białego, 8 jaj1⅓ szklanki cukru, 1 budyń śmietankowy1 paczka masła, 1 szklanka mleka.Przygotowanie:Wszystkie składniki ciasta zagnieść i podzielić. ⅔ przeznaczone na spód sernika włożyć do lodówki, ⅓ ciasta włożyć do zamrażalnika na 2 godziny. 8 żółtek utrzeć z cukrem. Dodać do nich pozostałe składniki masy serowej i wymieszać. 8 białek ubić na sztywno, lekko wymieszać z pozostałą masą. Gotową masę wylać na ciasto z lodówki. Na wierzch masy serowej zetrzeć zamrożone ciasto na tarce o dużych oczkach. Piec w nagrzanym piekarniku około godziny w temperaturze 150 stopni C. Wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki, sernik musi pozostać w piekarniku do wystygnięcia.Składniki:2½ szklanki mąki pszennej, 1 szklanka ciepłego mleka, 15 g świeżych drożdży, 50 g cukru, 100 g roztopionego masła, sól, cukier puder, powidła.Sposób przygotowania:W mleku rozpuścić drożdże. Dodać cukier i 5 łyżek mąki. Zamieszać i odstawić w ciepłe miejsce na kilka minut, aż drożdże zaczną wyrastać. Dodać do reszty mąki. Dodać roztopione masło i sól. Wyrabiać ciasto, aż będzie gładkie. Zostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia, do podwojenia objętości. Ciasto podzielić na dwie części. Rozwałkować na okrągło. Przenieść warstwę na blachę. Posmarować powidłami, zostawiając puste 2 cm brzegu. Nałożyć drugą warstwę. Naciąć na osiem części i zawinąć, formując gwiazdę. Odstawić ciasto na pół godziny w ciepłym miejscu i posmarować roztopionym masłem. Piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni C od 20 do 25 minut. Po upieczeniu ciasto posypać cukrem pudrem.[cs][/cs]Składniki:Na jedną keksówkę: 2-2½ szklanki kaszy jaglanej, 1 szklanka zmielonych orzechów laskowych lub włoskich, por (biała część), 2 marchewki, 2 pietruszki, 2 laski selera naciowego, 2 ząbki czosnku, 2 ziarna ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 1 łyżeczka majeranku, 1 łyżeczka suszonej pietruszki, ½ łyżeczki lubczyku, ½ łyżeczki tymianku, szczypta gałki muszkatołowej, sól, pieprz, suszone grzyby, 100 ml oliwy.Sposób przygotowania:W dużym garnku rozgrzać oliwę, wrzucić pokrojonego w talarki pora, liście laurowe, ziele angielskie i smażyć na niewielkim ogniu, aż por będzie szklisty i miękki. Marchewki i pietruszki obrać, zetrzeć na tarce, seler naciowy pokroić w kostkę, czosnek posiekać. Kiedy por będzie gotowy, wyjąć ziele angielskie oraz liście laurowe, dodać warzywa, dusić na małym ogniu przez10-15 min. Miękkie warzywa przełożyć do miski, dodać ugotowaną kaszę (można ją przed gotowaniem nieco prażyć na suchej patelni), orzechy, grzyby, oliwę, pozostałe przyprawy i zemleć na gładką masę. Doprawić solą i pieprzem. Przełożyć do keksówki posmarowanej oliwą, piec przez 30-45 min w temp. 180-200 st. C.Ciasto: 1 kg mąki, 6 żółtek, 150 g margaryny, ½ l ciepłego mleka, 100 g drożdży, 1 łyżka cukru, 1 łyżka soli.Farsz: ok. 1 kg świeżych gotowanych grzybów, ok. 1 i ½ kg kapusty koszonej, 1 cebula.Przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, rozmaryn, cząber, sól, pieprz, majeranek, kminek.Sposób przygotowania:Zagotować kapustę z liściem laurowym i zielem angielskim. Po ugotowaniu odlać wodę, kapustę wycisnąć, następnie przepuścić przez maszynkę o dużych oczkach. Ugotowane grzyby też przepuścić przez maszynkę, dodać zeszkloną cebulę, doprawić przyprawami do smaku.Z podanych składników zagnieść ciasto. Mleko podgrzać, rozpuścić w nim margarynę. Drożdże posypać cukrem i chwilę poczekać, aż się rozpuszczą. Następnie wyrabiać ciasto tak długo, aż będzie odchodziło od dłoni. Pozostawić ciasto do wyrośnięcia. Kiedy podwoi swoją objętość, podzielić na 3 lub 4 części. Rozwałkować na prostokąt 40x30 cm, nałożyć farsz, zwinąć jak makowiec, następnie naciąć co 2 cm. Kawałki ciasta przechylić jeden w prawo, drugi w lewo. Pozostawić do ponownego wyrośnięcia. Przed włożeniem do piekarnika posmarować rozmąconym białkiem. Piec w piekarniku nagrzanym do temp. 180 stopni C ok. 40-50 minut. Udekorować według uznania.Wigilia na diecie. Ile kalorii mają świąteczne potrawy? -