Najwięcej wniosków o matczyną emeryturę złożono na Sądecczyźnie

Przepisy dotyczące programu Mama 4 plus weszły w życie 1 marca, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie, wnioski można składać już od połowy lutego. Dzięki temu przed terminem do małopolskich oddziałów ZUS wpłynęło już 600 wniosków.

Warunki do spełnienia

O świadczenia Mama 4 plus starały się osoby, które wychowały czworo lub więcej dzieci i z tego względu nie mogły podjąć pracy zawodowej. Najwięcej wniosków o tzw. matczyną emeryturę w Małopolsce wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu.

O świadczenia starają się głównie kobiety między 60 a 69 rokiem życia, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania. Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej stawki.

W Małopolsce złożono jak dotąd ponad 4 tys. wniosków. Najmniej złożono w oddziale w Chrzanowie, bo tylko 831.

Nie tylko dla matek

O świadczenie w wysokości do 1100 zł mogą starać się matki, ale i ojcowie. Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce zaznacza, że takie wnioski przyjmowane są w określonych przypadkach.

- Świadczenia mogą zostać przyznane ojcu dzieci na przykład, gdy matka zmarła lub porzuciła dzieci - tłumaczy Szaniawska. Co istotne, matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny.

W Oddziale w Nowym Sączu wydano już 1151 decyzji, w tym 1015 decyzji przyznających świadczenie. Najstarsza kobieta starająca się o matczyną emeryturę ma 99 lat i pochodzi z Nowego Sącza.

Również tutaj swój wniosek złożyła matka posiadająca rekordową liczbę dzieci, czyli dwanaścioro.

- Przeciętna wysokość przyznawanych świadczeń w sądeckim oddziale ZUS to 333,20 zł - dodaje Szaniawska.

