Już 26 maja odbędzie się wielkie otwarcie parku rozrywki Majaland. Park powstaje w Kownatach, niewielkiej miejscowości pod Torzymiem (woj lubuskie), blisko zjazdu z autostrady A2. Zagraniczny inwestor właśnie w tym miejscu tworzy wielki park rozrywki, w którym będziemy mogli spotkać uwielbianą przez wszystkich Pszczółkę Maję, Wickie i Heidi. Zobaczcie galerię zdjęć ze środka.

Mamy dla Was pierwsze zdjęcia wielkiego parku! Wiemy już, że jedną z większych atrakcji Majalandu będzie rollercoaster "Wickie Coaster". W tym miejscu pojawi się też ogromna "wieża swobodnego spadania". Na miejscu czuwają też Pszczółka Maja i jej przyjaciele. To miejsce już teraz wygląda naprawdę bajkowo!



Ale to nie wszystko. Zajmujący 10 ha park będzie składał się też z części zewnętrznej. Na razie wiemy, że powstanie w niej magiczna kraina tańczących fontann. My już nie możemy się doczekać efektu końcowego.



Holiday Park Kownaty, który będzie miał powierzchnię 207 hektarów, to inwestycja holenderskiego Momentum Capital. Pierwszym etapem jest właśnie Majaland, budowany we współpracy z firmą Plopsa Group, właścicielem i operatorem parków rozrywki w Europie Zachodniej. Sam Majaland zajmie 10 hektarów, z czego hektar w zadaszonej, całorocznej hali. Bohaterami parku będą trzy bajkowe postacie: Pszczółka Maja (którą wszyscy znają i kochają), Wiki (mały wiking, jeszcze nie tak popularny w Polsce) i Heidi (dziewczynka ze szwajcarskich Alp).



Wszystko ma być zorganizowane tak, by dzieci mogły korzystać z atrakcji wspólnie z rodzicami i opiekunami. – Wspólna rodzinna zabawa to nasze motto. Marzy nam się, aby czas spędzony u nas był czasem, który pomoże umocnić rodzinne więzi – deklaruje Bartosz Gromadzki, przedstawiciel inwestora. – Gdy sam byłem dzieckiem, w Polsce nie było takich miejsc. Jestem dumny, że mogę być zaangażowany w tworzenie Majalandu. Na pewno będę go odwiedzał ze swoimi dziećmi jako klient. W parku będzie też miejsce na gastronomię, na teatr, gdzie będą przedstawienia dedykowane bajkowym postaciom...



Majaland ma być otwarty przez okrągły rok. Szacuje się, że rocznie przyjmie około 300 tysięcy odwiedzających



