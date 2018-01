Masz zdjęcie do tego tematu?

Ponad dwieście razy interweniowali na stokach narciarskich ratownicy Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Najczęściej spieszyli na ratunek łamiącym nogi i ręce.

Mogilno/Paszyn. Jadąc do wypadku ratowali ofiary drugiego zdarzenia na drodze

Lepiej segregujemy śmieci, ale do ideału mamy jeszcze daleko

GOPR-owcy najczęściej byli wzywani do typowych narciarskich wypadków, w których poszkodowani doznali złamania podudzia, skręcenia stawu skokowego czy kolanowego, urazu barku, nadgarstka, a także wybicia palców.- Na szczęście w odnotowanych przez nas akcjach nie było poszkodowanych z ciężkimi urazami wewnętrznymi, urazami miednicy, głowy czy kręgosłupa - informuje Łukasz Smetana, ratownik zawodowy Grupy Krynickiej GOPR.Wylicza, że w grudniu ratownicy odnotowali na sześciu stacjach narciarskich, które zabezpieczają, 45 tego typu akcji i 12 interwencji. W styczniu w okresie ferii zimowych było ich już znacznie więcej (138 akcji i 42 interwencji).- Interwencja jest wtedy, gdy ktoś sam zgłasza się do punktu ratowniczego z drobnym urazem - wyjaśnia Smetana.Zaznacza, że w tym sezonie wypadków jest mniej niż w roku ubiegłym. Goprowiec wiąże to z tym, że stacje narciarskie nie zdecydowały się na uruchomienie wszystkich tras.