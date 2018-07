Wśród medyków najlepiej zarabiają lekarze. Specjaliści z dużym doświadczeniem miesięcznie mogą liczyć na pensje nawet czterokrotnie wyższe niż ratownicy czy pielęgniarki.

Wynagrodzenia białego personelu z roku na rok pochłaniają coraz większą część budżetów małopolskich szpitali i poradni. Najwyższe kwoty niezmiennie trafiają na konta lekarzy. Ich pensje różnią się jednak w zależności od miejsca i formy zatrudnienia, dziedziny medycyny i doświadczenia. Najniżej jest wyceniana praca lekarzy wchodzących do zawodu. Miesięczne zarobki rezydentów rozpoczynających specjalizację to ok. 3,7-4 tys. zł brutto. Młodych lekarzy już niedługo czekają jednak podwyżki. Porozumienie podpisane z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim po kilkumiesięcznym proteście, gwarantuje im wypłaty na poziomie 4-4,7 tys. zł brutto (w zależności od dziedziny kształcenia) w pierwszych dwóch latach nauki i 4,5-5,3 tys. zł brutto w kolejnych.Lekarze z dyplomem specjalisty i doświadczeniem zawodowym w regionalnych placówkach mogą liczyć średnio na podstawową pensję w wysokości ok. 6 tys. zł brutto. Ich wypłaty podnoszą dodatki związane z pełnioną funkcją czy wysługą lat oraz wynagrodzenia za dyżury medyczne. Stawki za dobę spędzoną na takim dyżurze w niektórych lecznicach przekroczyły już tysiąc złotych. W efekcie rekordziści w jednym miejscu pracy potrafią zarobić nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie!Na drugim biegunie medycznej siatki płac znajdują się ratownicy medyczni i pielęgniarki. Przeciętne wynagrodzenia tych pierwszych nieznacznie przekraczają 3 tys. zł brutto. W ub. roku ratownikom udało się wynegocjować z resortem zdrowia specjalne dodatki do swoich pensji, które od stycznia wynoszą 800 zł brutto. Oczekują oni jednak dwa razy wyższych premii. Jak podkreślają to właśnie niskie pensje są jednym z głównych powodów, który sprawia, że coraz więcej ratowników odchodzi z zawodu. Tylko w 2016 r. ich liczba zmalała o tysiąc osób.Na podwyżki czekają również pielęgniarki. W tej grupie debiutanci muszą liczyć się z zarobkach na poziomie ok. 2,5 tys. zł brutto. W najlepiej płacących lecznicach pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym i wiedzą mogą liczyć na pensje ok. 5-6 tys. zł brutto. Od 2022 roku dzięki ustawie przygotowanej przez resort zdrowia minimalna pensja pielęgniarki z dyplomem magistra i specjalizacją nie będzie mogła być niższa niż ok. 5,1 tys. zł brutto, a tej ze średnim wykształceniem ok. 3,1 tys. zł brutto.Ministerstwo przepisami o najniższych pensjach chce objąć także tzw. niemedyczny personel działalności podstawowej. Należą do niego m.in. rejestratorki i sekretarki medyczne. Za cztery lat ich wypłaty będą wynosić co najmniej 2,6 tys. zł brutto. Dziś w wielu lecznicach są one jeszcze niższe.

