Naturalnie czy sztucznie jaką podbitkę wybrać?

Obecnie w budownictwie, jeżeli chodzi o materiał, z którego wykonuje się podbitkę, stosuje się przede wszystkim dwa rozwiązania: drewno lub PCV. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, ale nie każdy „wypada” stosować – zależeć to będzie od typu domu, w jakim ma zostać wykonane wykończenie dachu. Podbitka drewniana sprawdzi się doskonale w budynkach drewnianych, z elewacją wykonaną z desek i dachem z materiałów naturalnych, chociaż i pod blachodachówką zaprezentuje się znakomicie. Jest także używana w domach murowanych, ale stylizowanych na tradycyjne, stare lub regionalne budownictwo. Podbitka dachowa PCV doskonale się sprawdzi w nowoczesnym wzornictwie – wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciekawy, czy nawet nieco ekstrawagancki rysunek i kolor, jakim będzie wykańczany dach domu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wedle woli inwestora wykonać podbitkę PCV w domu drewnianym, a drewnianą w nowoczesnej konstrukcji.

Drewno na podbitkę dachową

Swoboda w sposobie układania oraz moda ostatnimi laty na bycie eko przemawiają za tym materiałem. Do wyboru jest kilka, podstawowych gatunków, jak choćby sosna, świerk czy modrzew, przy czym sosna i świerk są tymi najczęściej używanymi. Sosna ma wyraźne usłojowanie (wiąże się też z tym, że zwykle deski szalunkowe i podbitka jest wykonywany z czuba sosny, gdzie występuje znacznie więcej widocznych sęków niż w odziomku), z czasem przyjmuje lekko zażółcony kolor. Świerk jest o wiele jaśniejszy, nie zmienia tak koloru, jak sosna, ale uwaga: ze względu na swoją większą sprężystość może sprawiać niejakie trudności w przybijaniu go do łat tworzących konstrukcję pod podbitkę.

Często, w przypadku projektów domów drewnianych, na podbitkę stosuje się to samo drewno, z jakiego zostało wykonane oszalowanie budynku, wykorzystując do podbitki odpowiedniej długości odpady pozostałe po obiciu budynku. Wykorzystuje się często egzotyczne i bardzo trwałe gatunki drewna. Dużą popularnością cieszą się podbitki wykonywane z drewna pochodzenia skandynawskiego. Wiąże się to ze środowiskiem i warunkami klimatycznymi, w jakich drzewa te wzrastają. Mroźny klimat powoduje, że drewno ma ściślejsze słoje, jest bardziej wytrzymałe i odporne. Szczególnie świerk skandynawskiwraz z sosną oraz modrzew syberyjski wiodą prym w popularności tych gatunków drewna. Deski na podsufitkę mają zwykle grubość od 12 mm do 22 mm i szerokość od 110 mm w kryciu do, mniej więcej, 200 mm. Im szersze deski, tym ładniej się prezentują, ale też należy pamiętać, że im szerszy materiał, tym jego cena będzie wyższa. Z wad drewna należy wymienić przede wszystkim konieczność okresowej konserwacji wykonanej podbitki. Co kilka lat trzeba oczyścić i ponownie zaimpregnować użyte deski. Im bardziej skomplikowany dach i im wyższe szczyty, tym trudniej taką czynność wykonać samodzielnie – najczęściej trzeba więc zlecać te prace firmie zewnętrznej. Może być to uciążliwe dla właściciela domu, a ponadto trzeba również uwzględniać konserwację w planowaniu kosztów wieloletnich użytkowania budynku.

Sztucznie nie oznacza brzydko

Drugim materiałem używanym najczęściej na podbitkę jest tworzywo PCV. Łatwość montażu, brak konieczności dodatkowej konserwacji i jej odnawiania powoduje, że inwestorzy coraz częściej sięgają po ten produkt. Nie tylko do wykańczania budynków produkcyjnych czy biur, ale i w budownictwie prywatnym PCV ma bardzo wielu zwolenników. Podbitka PCV charakteryzuje się niską wagą, wysoką odpornością na pleśń, grzyby i korozję oraz gotowym, wielorakim wzornictwem wykończenia. Zakładając podsufitkę z tworzywa ma się spokój na wiele lat. Kolor podbitki dobiera się z szerokiej palety RAL, można też wybrać panele oklejane folią, doskonale imitującą drewno. Podbitka dachowa PCV może być w całości drewnopodobna, jednokolorowa lub o każdym panelu innej barwy. Da się wykreować wykończenie dachu dowolnie, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia architekta/inwestora i dostępność paneli w odpowiedniej aranżacji. Niestety, tworzywo sztuczne ma też swoje wady, o których trzeba pamiętać podczas montażu. Są to występujące ze względu na różnice temperatury odkształcenia oraz wrażliwość tworzywa na uszkodzenia mechaniczne, których nie da się już naprawić. Zwykle podbitka PCV występuje w dwóch formach – sidingu lub paneli komorowych. Obydwa systemy są łatwe w montażu i nie sprawiają kłopotów podczas wykonywania prac.

Jak zrobić podbitkę, czyli manual krok po kroku

Bez względu na to, z czego będzie wykonana podbitka i jak ją wykonawca zamierza układać, najpierw trzeba sprawdzić wypoziomowanie okapu dachu. Idealną sytuacją jest, kiedy dokładnie i precyzyjnie zostały wykonane prace dekarskie i nie pozostaje nic więcej niż wymierzenie odległości pomiędzy elewacją a okapem. Jeżeli ten wymiar będzie niewielki, oznacza to, że najlepiej sprawdzi się podbitka układana wzdłuż ściany, czyli w formie całej deski lub ułożonych obok siebie długich paneli PCV. Znacznie lepiej prezentuje się podbitka dłuższa, nabijana prostopadle do elewacji budynku. Montaż rozpoczyna się w tym przypadku od nabicia na ścianę deski czołowej oraz wypoziomowania listew/łat z drewnianych kantówek, o wymiarach od 25 x 50 do 50 x 50 mm. Grubsze łaty stosuje się zwykle do podbitki drewnianej. Do paneli wystarczą o połowę cieńsze listwy. Kantówki nabijane są na krokwie dachowe. W przypadku podsufitek z tworzywa, które nie jest tak sztywnym materiałem, jak drewno, bierze się pod uwagę szerokość wysunięcia okapu dachu. Dzieli się je na do i powyżej 40 cm. W przypadku okapu powyżej 40 cm należy zastosować potrójne łaty, ponieważ zaleca się, by listwy montażowe podbitki dachowej PCV montowane były nie dalej niż 40 cm od siebie. Drewnianą podsufitkę przybijać można bezpośrednio do łat, a po ułożeniu zaimpregnować i pomalować np. lakierobejcą.

Montując panele PCV, najpierw należy do kantówek przymocować odpowiednie dla każdego rodzaju podbitki PCV profile montażowe, a dopiero później, zależnie od przewidzianej przez producenta metody, wsuwa się i przybija lub zatrzaskuje podbitkę. Jeżeli przewidziane jest poprowadzenie oświetlenia podokapowego, wszelkie przewody rozprowadza się przed ułożeniem podbitki. Podobnie należy pamiętać, że wykończenie nie może być zupełnie szczelne – dach musi być wentylowany. Zapewnić to można poprzez wycięcie otworów wentylacyjnych albo użycie (szczególnie panele PCV) specjalnych, przewidzianych przez producenta paneli wentylacyjnych. W dachach drewnianych stosuje się też szczeliny wentylacyjne o szerokości około 1-2 mm, które powodują swobodny przepływ powietrza pod okapem dachu. Przy układaniu paneli PCV nie można zapomnieć o tym, że tworzywo będzie rozprężać się w upały i kurczyć na mrozie, a wobec tego musi mieć ono odpowiednią dylatację, która ustrzeże podbitkę przed wypaczaniem się materiału.

Odpowiedni materiał do jego przeznaczenia i estetyki domu

Dobór podbitki zależeć będzie po pierwsze od typu architektonicznego domu, stylu i materiałów, z jakich został zbudowany. Inną zastosuje się podbitkę w domach tradycyjnych, drewnianych, powiązanych z regionalną architekturą, a inną w domach nowoczesnych o stylistyce daleko wybiegającej w przyszłość – chociaż w obydwu przypadkach może się okazać, że i drewno doskonale się komponuje ze stylem szkła czy stali, a i tradycyjny dom nie straci na atrakcyjności po użyciu podbitki z tworzywa. Najbardziej liczy się przede wszystkim dobry gust i zachowanie ogólnej estetyki domu.

