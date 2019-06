"Naturalnie odpowiedzialna" marka Dafi propaguje firmowe pasieki

- Otwarcie pasieki to tylko część całości strategii odpowiedzialnego biznesu, którą cały czas doskonalimy. Wierzę, że nasze działania zainspirują innych. Niektórym misja połączenia pierwiastka firmowego z ulami może wydać się dość trywialna. Zapewniam jednak, że punkt widzenia zmienia się w momencie, gdy uzmysłowimy sobie, jak pożytecznymi owadami są pszczoły. Przedsiębiorstwa realizujące swoje cele ekonomiczne nie powinny zamykać się tylko na własny interes, ale pozostawiając ślad w naturze, rekompensować go – dodał Maciej Bursztein. W trakcie wydarzenia przekonywał: - Warto oswajać ludzi z pszczołami i pokazywać, że istnieją specjalne odmiany tych owadów, pośród których możemy czuć się bezpiecznie, nawet bez ochronnego stroju. Firmowa pasieka ma pełnić również funkcję edukacyjną, dlatego też firma zamierza organizować spotkania dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie zaszczepiać miłość do przyrody.

Katarzyna Cichopek zaznaczyła, jak ważna jest dla niej współpraca z firmą, której nie jest obojętna przyroda oraz to, w jakich warunkach będą żyć przyszłe pokolenia. - Warto podejmować współprace z firmami, które są społecznie odpowiedzialne, ponieważ w ten sposób pokazujemy, że popieramy ich działania, inspirujemy innych i zachęcamy do podobnych inicjatyw. Jestem przekonana, że najważniejszy jest efekt skali, niech każdy zacznie od swojego małego kawałka ziemi – powiedziała Katarzyna Cichopek, obserwowana przez prawie 400 tysięcy fanów na Facebooku oraz Instagramie.

Podczas wydarzenia Damian Janikowski wyjaśnił, jak ważne jest, by influencerzy dostarczali swoim odbiorcom nie tylko rozrywki czy scen ze swojego życia i kariery, ale też nawoływali do angażowania się w sprawy społeczne. – Wiem, że jestem obserwowany przez wiele osób, również przyszłych zawodników. Punktem honoru jest dla mnie kształtowanie w nich właściwych postaw. Każdego dnia staram się pokazywać, że niekiedy wystarczy odpowiednia motywacja i determinacja, by odnieść sukces. Może to być sukces na polu zawodowym, ale również umiejętność podejmowania wyzwań. Wybieram jak najwięcej produktów wielokrotnego użytku, dlatego też zrezygnowałem z kupowania jednorazowych butelek z wodą ze sklepu. Cieszą mnie codzienne dziesiątki wiadomości od moich fanów, którzy podejmują się podobnych zmian. Jestem dumny, że mogę im w tym pomóc. – tłumaczył.

Daniel Qczaj, trener i motywator, uderzający autentycznością w mediach społecznościowych oraz bijący rekordy popularności, dopytywał obecnego w trakcie wydarzenia Mistrza Pszczelarskiego o rytuały w pasiece. – Wiele moglibyśmy się od pszczół nauczyć — wytrwałości, pracowitości, genialnego delegowania obowiązków. Pszczoły podobno komunikują się ze sobą za pomocą feromonów, ale też przez… taniec! Jak w istocie jest z tym tańcem? – pytał zaciekawiony.