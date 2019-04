Naukowcy znaleźli nowy sposób na pokonanie szpitalnych superbakterii

Światowa Organizacja Zdrowia umieściła superbakterie odporne na antybiotyki na liście największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w 2019 roku. Według najmniej optymistycznych statystyk brytyjskich ekspertów z NHS w ciągu 3 najbliższych dekad (do 2050 roku) spowodowane nimi zakażenia szpitalne mogą przyczynić się do 10 mln zgonów. Szansę na zmianę tych niepokojących prognoz może dać odkrycie, którego dokonał zespół specjalistów pod kierunkiem dra Richarda Martina z Aston University.

Superbakterie pokona… superszkło?

Naukowcom udało się opracować niezwykłą odmianę bioaktywnego szkła, którą można wykorzystać do tworzenia antybakteryjnych powłok wielu narzędzi chirurgicznych i urządzeń stosowanych na co dzień w medycynie (od cewników urologicznych odpornych na bakterie i ograniczających ryzyko sepsy, po implanty wszczepiane pacjentom).

Szklany pogromca zakażeń szpitalnych

Technika, którą wykorzystali Brytyjczycy do stworzenia innowacyjnego szkła, przypomina nieco tworzenie barwnych witraży. Na dodatek jest tania. Do stworzenia masy, z której powstała powłoka antybakteryjna, wykorzystano fosforanową powłokę bioaktywną i domieszkę kobaltu. Po stopieniu ich w temperaturze przekraczającej 1 tysiąc stopni Celsjusza gwałtownie je ochłodzono, by zapobiec krystalizacji, a następnie sproszkowano i dodano do hodowli mikroorganizmów, gdzie mogły się uwalniać jony kobaltu. Powstała w ten sposób szklana powłoka (o lekko niebieskawym zabarwieniu) wykazuje właściwości przeciwbakteryjne.

Naukowcy potwierdzili, że ich wynalazek jest w stanie zaledwie w ciągu 24 godzin całkowicie unicestwić do 99 proc. bakterii Staphylococcus aureus (odpowiedzialnych za zakażenia MRSA i sepsę). Tyle samo czasu wystarczy, by zapobiec zakażeniom wywołanym przez Candida albicans, które często zdarzają się podczas operacji. Na zwalczenie bakterii E. Coli potrzeba zaś około 6 godzin.