W twarogu stwierdzono śmiercionośne bakterie Listeria monocytogenes. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne przed spożywaniem twarogu sernikowego wyprodukowanego przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku. Absolutnie nie wolno jeść twarogu. Klienci, którzy kupili ser, mogą go zwrócić do sklepu.

Produkt – „Twaróg sernikowy” Opakowanie – 0.5 kg i 1 kg Producent – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Numer partii: 2907185 Termin przydatności do spożycia: 29.07.2018

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: dobrowolne wycofanie produktu przez przedsiębiorcę w związku ze stwierdzeniem bakterii Listeria monocytogenes w twarogu sernikowym.W ramach kontroli właścicielskiej stwierdzone zostały bakterie Listeria monocytogenes w pobranej próbce. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego producent – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku poinformował organy urzędowej kontroli żywności – Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu.Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta. Proces ten jest nadzorowany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Nie należy spożywać twarogu sernikowego o numerze partii wskazanym w komunikacie, w szczególności bez obróbki termicznej, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.Listeria monocytogenes to gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii, która jest czynnikiem etiologicznym listeriozy. Jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenów przenoszonych przez żywność (20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią), na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ona odpowiedzialna za około 2500 zachorowań i 500 zgonów rocznie (9,7 przypadków zachorowań na milion mieszkańców), powodując tym samym większą śmiertelność niż salmonella czy Clostridium botulinum.Ze względu na chorobotwórczość L. monocytogenes związaną z zapaleniem opon mózgowych u noworodków (zakażenie drogą transwaginalną) nie zaleca się kobietom w ciąży spożywania miękkich serów takich jak brie, camembert bądź feta, które mogą być skażone tymi bakteriami. Jest to trzecia z najczęstszych przyczyn zapalenia opon mózgowych u noworodków.

