Nie musimy się martwić o rozliczenie PIT. Skarbówka wypełni za nas formularze

Za nami styczeń i większość zatrudnionych osób powinna otrzymać od pracodawcy PIT. Co z nim trzeba zrobić?

Do 15 lutego nic. Po tym terminie zależy to wyłącznie od podatnika rozliczającego się drukiem PIT-37 lub PIT-38.

To znaczy?

Pierwsze dwa tygodnie lutego to czas dla Krajowej Administracji Skarbowej na przygotowanie rozliczeń zeznań. Od 15 lutego będą one dostępne na Portalu Podatkowym oraz w usłudze Twój e-PIT. Logując się przy pomocy zaufanego profilu podatnik będzie mógł zapoznać się z propozycją rozliczenia jego zeznania za rok 2018.

Co będzie potrzebne do zalogowania się?

System poprosi nas o podanie podstawowych danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL. Trzeba będzie też wpisać dochód z ubiegłorocznego zeznania podatkowego i jedną z pozycji z PIT-u za 2018 rok.

Jesteśmy już na stronie i co dalej?

Sprawa jest prosta dla podatników, którzy są zatrudnieni przez jeden podmiot i nie mają do odliczenia żadnych ulg. Wówczas wystarczy sprawdzić, czy dane się zgadzają i ewentualnie zmienić organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać swój jeden procent podatku. Na przygotowanym rozliczeniu będzie bowiem widniał numer KRS organizacji, która została wskazana przez podatnika rok wcześniej. Można również zaktualizować swój numer rachunku osobistego, wskazać kontakt do siebie, z którego będzie mógł skorzystać urzędnik, w razie problemów z PIT-em. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, to wystarczy zaakceptować i po wszystkim.

Co w sytuacji jeśli mamy ulgi lub chcemy rozliczać się z małżonkiem?

Przygotowane zeznanie możemy modyfikować po zalogowaniu się na jeden ze wskazanych wcześniej przeze mnie portali. Program daje nam możliwość wskazania ulg na dzieci, w tym również pełnoletnich, które wciąż się uczą oraz przekazanych przez nas darowizn. Możemy też wskazać osobę - małżonka, z którą chcemy się wspólnie rozliczyć i zaznaczyć pole z informacją o korzystaniu z Karty Dużej Rodziny.

Kiedy rozliczenie podatkowe jest traktowane jako złożone?

Gdy zostanie przez nas zaakceptowane bez lub ze zmianami. Za złożone traktuje się także rozliczone przez urząd PIT-y, które do 30 kwietnia nie zostaną zaakceptowane lub w tym czasie nie wpłynie do nas rozliczenie wykonane przez podatnika.

Wniosek z tego, że również sami możemy się rozliczyć.

Oczywiście. Ustawodawca zostawił możliwość rozliczenia się na dotychczasowych zasadach. Można więc samodzielnie złożyć PIT za pośrednictwem internetu lub tradycyjnie, czyli osobiście w urzędzie.

Nowelizacja ustawy wprowadza kilka zmian. A co ze zwrotem podatku?

Też jest inaczej. Jeśli rozliczymy się przez internet na zwrot będziemy czekać nie trzy miesiące a 45 dni. Dłuższy czas oczekiwania dotyczy już tylko rozliczeń złożonych tradycyjnie. Dodam jeszcze, że w przypadku dopłaty, należność będzie można wpłacić przelewem internetowym lub w kasie urzędu najpóźniej do końca kwietnia.

