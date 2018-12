Nie ogarniasz swojego życia? TOP 10 aplikacji, które ułatwiają życie

Darmowe aplikacje na Androida, które pomogą ci się ogarnąć Wybrane przez nas aplikacje na Androida pozwalają na opanowanie wielu dziedzin życia. Przygotowaliśmy coś dla każdego. Potrzebujesz opanować codzienne zadania, zarówno zawodowe, jak i domowe obowiązki? Nie chcesz o niczym zapomnieć? Mamy rozwiązanie. Chcesz przejść na dietę i mieć świadomość tego, ile kalorii dziennie zjadasz, a interesuje cię także rozkład makroskładników? Znaleźliśmy aplikację, która policzy to za ciebie. A może chcesz wykształcić w sobie jakiś nawyk i potrzebujesz narzędzia do monitorowania swoich postępów? W naszym zestawieniu znajdziesz także taką aplikację. Przydatne aplikacje na Androida, które dla was wybraliśmy, pomogą wam także zapanować nad plikami, ogarnąć wydatki, nauczyć się języka obcego i zwiększyć efektywność pracy. Rozwiążą także problemy codziennego dnia kierowców (brak drobnych na parkowanie?) i osób korzystających z publicznego transportu (nie ma gdzie kupić biletu?). Zobacz naszą galerię najlepszych aplikacji na Androida, z którymi przestaniesz zastanawiać się, jak się ogarnąć – po prostu to zrobisz!

Przydatne aplikacje na Androida: zarządzanie czasem i zadaniami #1 Wunderlist Platforma, która pozwoli ci zarządzać listami zadań. Docenisz jej obsługę, która jest niezwykle prosta i intuicyjna, a także to, że oprócz urządzeń z Androidem, możesz korzystać z niej także na iPhone, Windows 10 czy w przeglądarce internetowej. W aplikacji możesz m.in.: tworzyć i opisywać zadania

wyznaczać planowany termin ich ukończenia

ustawiać przypomnienia oraz cykliczne powtarzanie zadań

synchronizować treści na swoim koncie, dzięki czemu masz do nich dostęp na różnych urządzeniach

zapraszać znajomych do współpracy #2 Brain Focus Co robisz? Pomidor! Dziecięca zabawa, w której na każde pytanie należało odpowiedzieć nazwą tego owocu (tak! To nie warzywo!), w ulepszonej wersji wkracza do świata dorosłych. Chodzi bowiem o technikę produktywności o nazwie pomodoro. Zgodnie z nią, żeby zwiększyć swoją efektywność, realizujemy 4 cykle pracy po 25 minut, z 5-minutową przerwą pomiędzy nimi. Po ukończeniu 4 cyklów zasługujemy na 20-minutową przerwę, a potem zaczynamy od nowa. W czasie pracy nie wolno nam odchodzić od komputera ani sięgać po żadne rozpraszacze. Oprócz pracy możemy co najwyżej napić się kawy. W każdej przerwie zaś robimy wszystko, co tylko nie jest związane z realizowanym przez nas zadanie.

Darmowa aplikacja na Androida o nazwie Brain Focus pomaga wdrożyć pracę z techniką pomodoro w życie, ale pozwala nam ją modyfikować. Możemy zatem: ustawić czas pracy na okres od 1 do 120 minut (domyślne 25)

ustawić czas krótkiej przerwy na 1 do 20 minut (domyślne 5)

ustawić czas długiej przerwy na 1 do 120 minut lub całkowicie ją wyłączyć (domyślne 20)

modyfikować ilość sesji przed długą przerwą: od 1 do 10 (domyślne 4) W dodatku możemy zdefiniować te wartości dla każdego z zadań osobna. Nauka języka może być dla nas bardziej efektywna w czasach 20/5, ale pracę może być wygodniej wykonywać nam w czasach 40/10. #3 Pushbullet Znasz to irytujące uczucie, kiedy oddajesz się pracy i nagle przerywa ją dźwięk telefonu informujący o przychodzącym połączeniu lub SMS-ie? Siłą rzeczy weźmiesz do ręki telefon, a takie oderwanie od komputera już cię rozproszy i trudniej będzie wrócić do pracy. Zwłaszcza, jeśli przy okazji sprawdzić, co tam słychać na Instagramie i Facebooku… Aplikacja Pushbullet pozwala skonfigurować różne urządzenia, dzięki czemu na swoim komputerze możesz sprawdzać połączenia telefoniczne, odczytywać SMS-y i odpisywać na nie. 6 ukrytych funkcji Androida

Darmowe aplikacje na Androida: dieta i zdrowie #4 Flo To aplikacja na telefon, którą doceni każda kobieta. Pozwala monitorować cykl menstruacyjny i obserwować zmiany w organizmie w jego trakcie. Aplikacja Flo posiada m.in.: kalkulatory: cyklu, owulacji, ciąży

kalendarz menstruacji

przypomnienia

możliwość zapisu informacji o nastroju oraz objawach PMS Z Flo nie tylko możesz kontrolować swój cykl i nie dać zaskoczyć się kolejnej miesiączce. Przyda ci się także w ciąży, kiedy pozwoli ci śledzić jej przebieg. Dodatkowo w tej aplikacji mobilnej możesz monitorować swój styl życia: wagę, ilość pitej dziennie wody i długość snu, a także aktywność fizyczną i seksualną. #5 Fitatu Dieta, przynajmniej na początku, wymaga, by zapisywać wszystko, co zostało w danym dniu zjedzone. Nie mając nad tym kontroli, często zjadamy o wiele za dużo kalorii, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli chcemy schudnąć, a przynajmniej nie przytyć, musimy pilnować, ile kalorii dziennie zjadamy, a dodatkowo warto też śledzić rozkład białek, tłuszczu i węglowodanów. W tym pomoże nam aplikacja mobilna Fitatu. Oferuje nam m.in.: ogromną bazę produktów i potraw

kontrolowanie spożycia kalorii, białek, tłuszczów, węglowodanów, a także witamin i składników takich jak błonnik czy sód

skaner kodów kreskowych

kontrolować zmiany w pomiarach masy i obwodów ciała Aplikację na telefon można także synchronizować z danymi aplikacji sportowych (m.in. Google Fit i Endomondo), a także dodawać do niej własne treningi.

Przydatne aplikacje na Androida: rozwój #6 7 weeks Podobno by wyrobić w sobie nawyk wykonywania danej czynności, trzeba pracować nad tym 21 dni. Podobno by skutecznie rzucić słodycze i odzwyczaić się od słodkiego smaku, trzeba pożegnać się z cukrem pod każdą postacią na trzy miesiące. Może po prostu lepiej ustalić, że wszystko jest kwestią umowną? Tak czy siak, jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel, na co potrzeba nam codziennej, sukcesywnej pracy przez dłuższy czas, docenimy aplikację na telefon 7 weeks. Niezależnie od tego, jakie postanowienie chcesz zrealizować, możesz to zrobić w tej aplikacji na Androida. Rzucasz palenie? Chcesz regularnie ćwiczyć albo każdego dnia poświęcić 15 minut na naukę języka obcego? A może koniec z chipsami? W 7 weeks odnotujesz każdy codzienny sukces w realizacji planu. Jeśli chcesz przypomnieć sobie, dlaczego realizujesz dane postanowienie, możesz wpisać to już wtedy, gdy wprowadzasz je do aplikacji. 7 weeks przypomni ci też każdego dnia o twoim postanowieniu, a ty każdego dnia powiesz jej, jak dziś ci poszło. Widząc odhaczone kolejne dni sukcesu, na pewno będzie ci łatwiej wytrzymać jeszcze trochę… Jak się uczyć języka samodzielnie?

#7 Duolingo Jeśli języka obcego zawsze uczysz się „od jutra”, dzięki tej aplikacji mobilnej jutro stanie się dzisiaj! Lekcje tematyczne, które pozwalają uczyć się zarówno czytania, słuchania i mówienia w języku obcym, pomogą ci opanować go wszechstronnie. Aplikacja na telefon rejestruje też ile dni z rzędu uczysz się języka, co jest motywujące – szkoda stracić imponujący wynik. Jeśli chcesz się podszkolić z angielskiego, w aplikacji jest dostępny kurs tego języka dla mówiących po polsku. Znajomość angielskiego otwiera ci jednak ścieżki do kursów wielu innych języków, m.in.: niemieckiego

hebrajskiego

hiszpańskiego

włoskiego

norweskiego Co najważniejsze – mobilna aplikacja na telefon Duolingo jest absolutnie darmowa! Darmowe aplikacje na Androida: finanse i płatności #8 Google Pay Wychodząc z domu, telefonu nigdy nie zapomnisz, ale z portfelem bywa różnie? Dzięki aplikacji Google Pay, zapłacisz swoim telefonem tak, jak kartą. Oprócz płacenia w terminalach, Google Pay ułatwi ci także płatności w wielu aplikacjach. Zakupy w sieci, zamawianie jedzenia czy taksówki, kupno biletów na koncert? To wszystko może obsłużyć Google Pay. Dane Twojej karty są zupełnie bezpieczne, a dodatkowo możesz korzystać z z okazji, które w twoim banku przysługują za płatności kartą.

#9 SkyCash Kolejna aplikacja, dzięki której płatności będą prostsze, a przede wszystkim wygodniejsze. Chcesz zapłacić za parking, ale nie masz drobnych? Ze SkyCash zapłacisz w ponad 140 polskich miastach. W aplikacji mobilnej kupisz też bilety komunikacji miejskiej – brak drobnych, biletomatu czy kiosku przestaje być problemem. Jeśli spieszysz się na pociąg, a kolejka do kasy na dworcu jest długa, nie musisz się martwić – w chwilę kupisz bilet kolejowy w aplikacji na telefonie. SkyCash umożliwia także zakup biletów do kina, doładowań telefonu i wiele więcej. #10 Menedżer Wydatków Jeśli każdego miesiąca po dwóch tygodniach od wypłaty zaczynasz mieć wątpliwości, czy w ogóle ją otrzymałeś, ta aplikacja jest dla ciebie. Pomoże ci w pełni zarządzać twoimi pieniędzmi dzięki takim funkcjom jak: śledzenie wydatków oraz wpływów

przegląd miesiąca (wydatki, dochody)

dodawanie obrazów (możesz dołączać zdjęcia paragonów lub nabytych produktów)

wykresy z raportami czasowymi Aplikacja na telefon przypomni ci też o zbliżających się cyklicznych płatnościach, a wszystkie wydatki możesz grupować w różnych kategoriach, co pozwoli ci określić, ile na co wydajesz. Coraz częściej kupujemy bilety przez aplikacje