Nie wychowuj lenia! Jakie obowiązki powinno mieć twoje dziecko?

Kalendarz adwentowy DIY - zrób niespodziankę dziecku

Kalendarz adwentowy to nieodłączny element każdych świąt, tym bardziej, jeśli mamy w domu dzieci. Zamiast jednak kupować gotowy kalendarz z przypadkowym wzorem i niezdrową zawartością, możemy go przygotować sami. Wystarczy do tego kawałek sznurka, koperty lub małe torebeczki, coś...