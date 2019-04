Nie żyje krynicka malarka Grażyna Petryszak. Zostały po niej pejzaże

autor: Stanisław Śmierciak

Grażyna Petryszak wyrastała w kręgu sztuki, ale fotograficznej, bo ta dziedzina twórczości parał się jej ojciec, który do Krakowa przeprowadził się ze Lwowa przepędzony stamtąd wojenną zawieruchą. To on zadbał, by zawodem córki stała się fotografia, ale nie artystyczna, rzemieślnicza czy reportażowa, a medyczna. Grażyna została specjalistką od robienia zdjęć rentgenowskich.

Na studiach poznała przyszłego męża, Andrzeja, także fascynata fotografii, ale artystycznej i krajoznawczej. Z nim trafiła do jego rodzinnej Krynicy-Zdroju. Obydwoje zostali pracownikami oddziału radiologii w tamtejszym szpitalu. I właśnie w kurorcie u stóp Góry Parkowej Grażyna zaczęła swą przygodę z malarstwem.

Sztalugi, paleta oraz pędzle stały się dla Grażyny pasja życia na cztery dekady. Tworzyła urzekające obrazy. Kochała malować kwiaty i pejzaże choć zdarzały się także portrety. Każda z jej prac wzbudzała podziw i oczarowywała oglądających. Przynosiła uznanie także profesjonalnych krytyków sztuki.

Swoją artystyczną pasję Grażyna Petryszak potrafiła przenosić na ludzi, z którymi się kontaktowała. Była sprawczynią powstania w Uzdrowisku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a następnie Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria Pod Kasztanem. Organizowała plenery artystyczne, konkursy i wystawy. Jej prezentacji indywidualnych nawet nie da się zliczyć.

Wystawiała nie tylko w Krynicy-Zdroju. Każda wystawa jej obrazów była prawdziwym wydarzeniem artystycznym, ale również towarzyskim, gdyż na wernisażach jej wystaw wypadało bywać. Pojawiali się na tych imprezach znani aktorzy, poeci, filmowcy, muzycy. Niektórzy uświetniali te wernisaże koncertami dedykowanymi krynickiej malarce.

Za swoją twórczość plastyczną i działalność popularyzatorską oraz społecznikowską Grażyna Petryszak uhonorowana została wysokimi odznaczeniami. M.in. udekorowana została nadaną jej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jednak najbardziej ceniła sobie tytuł Człowieka Roku 2002 nadany w plebiscycie czytelników "Gazety Krakowskiej".

Czterdziestolecie swej pracy twórczej Grażyna Petryszak fetowała retrospektywną wystawą w mieszczącym się w Krynicy-Zdroju Muzeum Nikifora, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Witała gości z uśmiechem, chociaż już była ciężko chora i poruszała się z trudem.

Zaledwie miesiąc temu wystawiała swe obrazy w słynącej międzynarodowymi plenerami sławnych artystów plastyków z całego świata Galerii Pod Piątka w Starym Sączu. "Gazeta Krakowska" oczywiście relacjonowała to wydarzenie. Wówczas nikt nawet nie przypuszczał, że będzie to ostatnia wystawa obrazów Grażyny Petryszak za jej życia.

Niestety drugiego kwietnia 2019 roku do wielbicieli talentu Krynickiej Malarki dotarła wiadomość o jej śmierci. Grażyny Petryszak już nie ma. Również nie powstanie żaden nowy jej obraz. Nie będzie też kolejnej wystawy, na której wernisażu pojawiłaby się z uśmiechem i serdecznością dla wszystkich przybyłych. Trudno pisać i mówić o Grażynie Petryszak "była". Wciąż będzie jednak miło patrzyć na jej obrazy.

Miejscem wiecznego spoczynku Grażyny Petryszak będzie jej ukochana Krynica-Zdrój. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 6 kwietnia 2019 r. w samo południe (godz. 12) na Cmentarzu Komunalnym w Krynicy Dolnej.

Na filmie prezentujemy migawki z jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Grażyny Petryszak obchodzonego w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju w marcu 2017 r.

TO WARTO ZOBACZYĆ