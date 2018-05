(© Aneta Zurek / Polska Press)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Niedziela będzie słoneczna w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, 22 w Krakowie, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. W poniedziałek pogoda będzie niemal identyczna jak w niedzielę. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się dopiero we wtorek.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.