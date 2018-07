Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Na niedzielę synoptycy zapowiadają znakomitą pogodę. Będzie pogodnie i słonecznie, jedynie na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu może padać przelotny deszcz. Niedziela będzie ciepła, a nawet gorąca. W Krakowie i Rzeszowie ma być 29 st. C, dla Warszawy, Łodzi, Lublina i Katowic zapowiadamy 28 st. C. 27 st. C będzie m.in. w Poznaniu, a 25 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr ma być słaby lub umiarkowany, a ciśnienie obniży się o 4 hPa.

