NIEDZIELE HANDLOWE 2019: Kalendarz niedziel handlowych na nowy rok. DUŻA ZMIANA. Tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu

Niedziele handlowe 2019: Od 6 stycznia 2019 w życie weszły nowe regulacje dotyczące zakazu handlu w niedziele i niedziel handlowych. Niedziele handlowe w 2019 r. zostały ograniczone tylko do jednej niedzieli w miesiącu. Oznacza to, że zakupy w galeriach handlowych i dużych sklepach zrobimy tylko ostatnią niedzielę miesiąca. A nie jak do dotychczas w pierwszą i ostatnią. Ale są wyjątki. Mamy dla Was NOWY WYKAZ NIEDZIEL HANDLOWYCH oraz kalendarz. Sprawdź, w którą niedzielę zrobicie zakupy w 2019 roku.