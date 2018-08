Ministerstwo Zdrowia chce ułatwić niepełnosprawnym pacjentom zakup niezbędnych lekarstw. Pacjenci na wózkach, po udarach czy z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi będą mogli w internetowych aptekach zamówić także preparaty wydawane na receptę.

Wysyłkową sprzedaż leków wydawanych na zlecenie lekarza mają umożliwić przepisy, które znalazły się w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jej projekt został już przyjęty przez parlament i czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Z nowego przywileju będą mogły skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne. Resort zdrowia liczy, że takie rozwiązanie ułatwi im zakup leków, szczególnie tych przyjmowanych przewlekle.Po zmianach niepełnosprawni pacjenci preparaty przepisane przez medyka będą mogli zamówić w internetowej aptece. Wybrany lek kurier dostarczy im do domu. Za wysyłkową sprzedaż mają odpowiadać te apteki i punkty apteczne, które spełnią szereg wymogów opracowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Za pomocą komputera chorzy z dysfunkcjami zrealizują wyłącznie recepty elektroniczne. W praktyce, żeby kupić wybrany lek, pacjent będzie musiał podać na stronie internetowej apteki specjalny kod wydawany przez lekarza w trakcie wystawiania e-recepty. Dzięki niemu farmaceuta odczyta treść dokumentu, sprawdzi, czy dany chory rzeczywiście może skorzystać z nowego przywileju i przygotuje zlecone przez lekarza preparaty do wysyłki.– Popieramy wprowadzenie takiego rozwiązania. Moim zdaniem rzeczywiście może ono być dużym ułatwieniem dla pacjentów – komentuje Józef Góralczyk z Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych. – Jeśli osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc rodziny czy opiekunów, zakup leków nie powinien być problemem. Nie można jednak zapominać, że duża część tej grupy to osoby samotne. Wizyta w aptece wiąże się z koniecznością ustawienia się w kolejce, pokonania barier architektonicznych, których w wielu miejscach nadal nie zlikwidowano. Zamówienie leków przez internet z pewnością będzie prostsze – dodaje.Umożliwieniu wysyłkowej sprzedaży leków na receptę gorąco sprzeciwiają się za to farmaceuci. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej takie rozwiązanie może zagrozić bezpieczeństwu niepełnosprawnych pacjentów i całego systemu obrotu lekami. W swoim stanowisku NIA wskazuje m.in., że dzięki nowym przepisom pod drzwi mieszkania będzie można zamówić także silne substancje psychotropowe i narkotyczne, a dostawy realizowane przez firmy kurierskie nie gwarantują, że preparaty będą przechowywane we właściwych warunkach i trafią rzeczywiście w ręce pacjenta, któremu zostały przepisane.Resort zdrowia zarzuty farmaceutów odpiera i zapewnia, że wszystkie szczegóły regulujące korzystanie przez niepełnosprawnych z nowego przywileju zostaną uregulowane w specjalnym rozporządzeniu. „Planowane jest m. in. wskazanie leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe jako produktów leczniczych, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa” – czytamy w stanowisku MZ.Jak wskazuje resort zdrowia, gwarancją bezpieczeństwa nowego systemu ma być przede wszystkim ograniczenie nowej formy sprzedaży wyłącznie do realizacji elektronicznych recept. Takie dokumenty są bowiem dużo trudniejsze do podrobienia. Pilotaż systemu służącego do wystawiania e-recept pod koniec maja ruszył w Skierniewicach i Siedlcach. Do tej pory wystawiono ich już blisko cztery tysiące. Resort zdrowia chce, by do końca roku wszystkie apteki były gotowe do przyjmowania wirtualnych dokumentów. Całkowicie e-recepty mają zaś zastąpić te papierowe w 2020 roku.

