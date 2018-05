Zbliżają się wakacje, a wy nie macie pomysłu na urlop? Co powiecie na wizytę u naszych wschodnich sąsiadów? Z miejscowości Wołosianki na ukraińskim Zakarpaciu do polskiej granicy jest w linii prostej około dwóch kilometrów. Z jednej strony blisko, ale z drugiej a ma się wrażenie, jakby odbyło się podróż w czasie. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.