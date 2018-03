Niemiła, w dodatku żywa niespodzianka czekała na bydgoszczankę, która zamówiła sałatkę w KFC. W pojemniku z jedzeniem kilkudziesięcioma nogami przebierał robak.

- KFC w Focusie. Nie polecam! Na obecną chwilę: zgłoszone do sanepidu i cała partia sałat została wycofana. Producent został powiadomiony - zaalarmowała bydgoszczan jedna z klientek KFC.Sprawdziliśmy - do bydgoskiego Sanepidu faktycznie wpłynęło zgłoszenie od klientki. Na miejscu pojawili się inspektorzy. - To nie był robak, który dostał się do sałatki z zewnątrz, wszystkie procedury higieniczne zostały zachowane, a firma postąpiła zgodnie z obowiązującymi standardami. Sałatki są przygotowywane z dostarczanych półproduktów, to prawdopodobnie wraz z sałatą dostał się do środka ten robak. Firma na wszelki wypadek wstrzymała przyjęcia towaru od tego poddostawcy, do niego również trafi kontrola - dowiedzieliśmy się w sanepidzie.

