Kobieta w 9. miesiącu ciąży zamiast pojechać na poród do szpitala Pirogowa przy ulicy Wileńskiej w Łodzi, przyjechała do szpitala przy ul. Wólczańskiej.

Ciężarna łodzianka przez pomyłkę pojechała rodzić nie do tego szpitala, do którego powinna.W środę ( 4 kwietnia ) rano kobieta w zaawansowanej ciąży przyszła do szpitala im. Pirogowa w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej. Problem w tym, że w szpitalu przy ul. WólczańskiejDopiero wtedy kobieta zrozumiała, ze powinna była jechać do innego oddziału tego samego szpitala.Ginekologia i położnictwo szpitala im. Pirogowa znajduje się bowiem w budynku przy ul. Wileńskiej. Tutaj mieści się Szpital im. Pirogowa - ośrodek im. Madurowicza.- Specjalnie zostawiona została nazwa imienia Madurowicza, aby przyzwyczajeni do niej łodzianie- mówi dr Wiesław Tyliński, dyrektor Ośrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Pirogowa.Choć między oddziałami szpitalnymi jest zaledwie kilka kilometrów, to. Do rodzącej kobiety na izbę przyjęć zeszło dwóch lekarzy dyżurnych - urolog i chirurg. Równocześnie dyrekcja szpitala ściągnęła na izbę położną. Po kilkunastu minutach kobieta urodziła, aDodatkowo okazało się, że kobieta jest chora na ospę wietrzną. Po udanym porodzie 33-latka została przewieziona do oddziału szpitalnego przy ulicy Wileńskiej. Kilkanaście minut później jej nowo narodzoną córeczkę pod opieką położnejrównież do szpitala przy ul. Wileńskiej.- Dla nas najważniejsze jest to, by dziecko po porodzie było z mamą - mówi dr Wiesław Tyliński.