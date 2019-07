Sezon wakacyjny w pełni. Najpopularniejsze miejsca wśród turystów w Małopolsce to: Kraków, Zakopane, Oświęcim i Kopalnia Soli w Wieliczce. Popularne miejsca są oblegane, a kolejki do niektórych atrakcji przypominają te z czasów słusznie minionych. A może by tak oderwać się od sztampy – i zwiedzić ukryte perełki, rozsiane po województwie małopolskim? Region skrywa wiele miejsc wartych odkrycia, a Małopolska to perła nad perłami. Miejsc wartych odwiedzenia jest dużo. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje!