We wsi Całowanie, oddalonej od stolicy o 35 kilometrów, powstaje niezwykły kompleks skandynawskich "hytte", czyli niewielkich domków wypoczynkowych. Norweskie domki pod Warszawą wraz z działką, na której staną mają kosztować między 150 a 250 tys. złotych. A wszystko to na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Kompleks we wsi Całowanie to nowoczesne, drewniane domy, które swoją filozofią mają odpowiadać idei skandynawskiej "hytte" - drugiego domu dostępnego przez cały rok. Architekturę domków charakteryzują duże przeszklenia okienne regulowane przesuwanymi modułami ściennymi wkomponowanymi w elewację. Nowoczesna konstrukcja powoduje, że domy są ekologiczne i ekonomiczne w eksploatacji, a na niewielkiej przestrzeni ma zmieścić się wszystko, co niezbędne.Ogrody prywatne oraz przestrzeń wspólna siedliska pomyślane zostały w taki sposób, aby jak najbardziej wkomponować się w piękno otaczającej przyrody. Wykorzystane gatunki naturalnie występują na terenach podmokłych. Nasadzenia zaprojektowano w taki sposób, aby ogrody pozostawały pełne życia przez cały rok. Infrastruktura złożona z sieci pomostów oraz drewnianych traktów wraz z małą architekturą wykonana jest wyłącznie z naturalnych materiałów z poszanowaniem dla objętego ochroną terenu.Roślinność na terenie Całowania charakteryzuje ogromna różnorodność, można tu spotkać m.in. brzozę niską – reliktowy gatunek brzozy, jedyny na ternie Polski, który przybiera charakter płożącego się krzewu. W okolicy odkryto salwinię pływającą – roślina znajduje się na polskiej „czerwonej liście”. Jest to jedyne udokumentowane stanowisko tego gatunku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto w pobliżu znajduje się urokliwa ścieżka turystyczna pełna punktów widokowych i innych atrakcji. Co więcej Całowanie to ponad 145 gatunków ptaków. Teren został uznany za ptasią ostoję o randze europejskiej i jest Obszarem Specjalnej Ochrony znajdującym się na Shadow List.Pierwsze budynki miały powstać w połowie 2017 roku. Ostatecznie termin budowy przesunięto. Skontaktowaliśmy się z firmą odpowiedzialną za inwestycje. Okazuje się, że budowa ruszy wiosną tego roku. Ceny działek (o powierzchni 1000 m2) wraz z domami wahają się między 150 tys., a 250 tys. zł. Do wyboru są hytte o powierzchni 40 i 85 metrów kwadratowych.