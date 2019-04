Nowa siedziba Oddziału zamiejscowego WFOŚiGK w Nowym Sączu

Google street view

Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do nowej siedziby. Znajduje się ona przy ul. Jagiellońskiej 52, w pokoju nr 203. Pracownicy WFOŚiGK są do dyspozycji od poniedziałku do środy, w godzinach 8:00 - 15:00. Poprzednia siedziba oddziału mieściła się przy ul. Wiśniowieckiego 127.