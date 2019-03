Nowe dyscypliny olimpijskie, nowa szansa na medale dla Polski. Czym igrzyska chcą przyciągnąć młodych widzów?

Igrzyska olimpijskie się zmieniają. Organizatorzy poszukują nowych sposobów na zwiększenie zainteresowania tym wielkim sportowych wydarzeniem. Oprócz coraz bardziej hucznych gal otwarcia igrzysk, które oglądają miliony ludzi na całym świecie, Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił rozszerzyć sztywną listę dyscyplin olimpijskich. Jeszcze 20 lat temu nie pomyślelibyśmy o tym, że to może być sport, a niedługo zobaczymy go na olimpiadzie. O jakich dyscyplinach mowa? Na najbliższych igrzyskach olimpijskich 2020 zobaczymy 5 nowych dyscyplin. W świecie sportowym trwa dyskusja o kolejnych, które mogą dołączyć do listy następnych olimpiad w Paryżu i Los Angeles. Nowe dyscypliny na olimpiadzie to okazja na kolejne medale dla Polski. W czym będziemy mogli się sprawdzić?