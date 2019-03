Nowe prawo jazdy od 4 marca. To dobra zmiana?

Jest nowy wzór prawa jazdy! Od poniedziałku, 4 marca 2019, wszyscy kierowcy będą dostawać nowe prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat! Problem w tym, że trzeba będzie za nowe prawo jazdy zapłacić. Kwota już jest znana. Czy będzie to dobra zmiana? Chcąc, nie chcąc - na wszystkich ostatecznie czeka takie prawo jazdy. Zobacz jak wygląda nowe prawo jazdy, które ma związek z nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Nowe prawo jazdy i odświeżony wzór ma jedną zaletę: nie trzeba będzie wymieniać prawka po przeprowadzce, czyli zaoszczędzimy. Jednak ci, co posiadają bezterminowe uprawnienia, nie będą zadowoleni. W końcu i tak będą musieli je wymienić.